Boluda adverteix que "seria un desastre" que el Canal de Suez seguira bloquejat, encara que espera que no

Açò sí, de moment ha assegurat que "no és un gran bloqueig" perquè el carguer de més de 400 metres d'eslora porta dos dies encallat. També ha confiat que es desbloquege prompte perquè "hi ha mitjans suficients" per a desencallar el vaixell i que seguisca el seu curs.

Boluda, en declaracions després d'una entrega de premis, ha recordat que el col·lapse del canal ha provocat tant l'encariment de la mercaderia com del combustible. "Està pujant tot", ha constatat després de recordar quan es va tancar per la Guerra dels Sis Dies, "un autèntic drama".

És més, ha ressaltat que no hi ha precedents d'un bloqueig així, "tan greu com per a tallar el subministrament", i ha advertit que tots els sectors que reben mercaderies i matèries primeres es veuen afectats, ja que es tracta de peces procedents d'Àsia.

L'empresari navilier ha fet notar que aquest incident provoca falta d'estoc en les empreses i que la logística és molt important en l'economia mundial. "Tocar peces és car", ha il·lustrat.

Aquest dijous, l'Autoritat del Canal de Suez (SCA) ha anunciat la "suspensió temporal" de la navegació en la zona mentre continuen els treballs per a intentar desencallar un buc mercant que va quedar atrapat el dimarts en la via a causa de les condicions climatològiques.