Manual del autobronceador: cómo utilizarlo para que no sea un completo desastre 

Con el calor de la primavera ya vienen las ganas de lucir piel con prendas cortas y vaporosas, aunque arrastramos del invierno ese tono blanco con el que parecemos brillar cual Cullen si nos da un pequeño rayo de sol.

Para muchos esto no supone ningún problema, sin embargo, hay personas que prefieren tener un tono más bronceado. Por suerte, ya no es necesario recurrir a las camas de rayos UV que secan la piel, pueden provocar cáncer y aceleran el fotoenvejecimiento. La nueva moda para broncearse rápido está en los autobronceadores.

Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia y experta en dermofarmacia, explica que los "autobronceadores son productos seguros, con dihidroxiacetona que reacciona con la última capa de células de la piel, produciendo una oxidación y de ahí el cambio de tono. Los autobronceadores no producen daño solar, ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de piel, pero tampoco protegen del sol".

¿Cómo utilizar los autobronceadores?

Es esencial exfoliar la piel 24 horas antes, así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero. A la hora de comenzar a aplicarlo, conviene hacerlo con una manopla, ya que así el resultado será más homogéneo.

Es muy importante no aplicarnos el autobronceador en el rostro, ya que existen unos especiales para esta zona tan delicada de la piel y que tan expuesta está.

El bronceado se va produciendo de forma gradual, así que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos esperar a ver qué color va tomando nuestra piel y seguir aplicándolo si buscamos un tono más fuerte.

Dudas habituales con los autobronceadores

¿Se va el bronceado con el baño en la piscina, en el mar o incluso en la ducha de casa? No, los autobronceadores no son como un maquillaje que se eliminan fácilmente. Los autobronceadores actúan por oxidación. El bronceado se va de forma gradual con la renovación natural de nuestras células.

¿Si uso autobronceador no tengo que aplicar filtro solar? Sí, claro que tienes que aplicar filtro solar, con o sin autobronceador. El autobronceador no protege de los rayos solares, así que si vamos a estar expuestos, aunque hayamos aplicado autobronceador, debemos usar una crema con protección.

¿Si tengo la piel clara me quedará un color artificial? No. El bronceado sube cada día, podemos controlarlo, cuando llegue el momento en el que no quieras potenciarlo más, solo hay que dejar de aplicarlo a diario.