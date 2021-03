Cvirus.- Sanitat augmenta a 250 els equips per a completar l'1 d'abril la vacunació del personal de centres educatius

Durant aquestes jornades van a rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca 145.174 persones de 3.195 centres educatius. En concret, se'n van a vacunar 76.808 persones de 1.802 centres docents de la província de València, 50.079 de 999 centres educatius d'Alacant i 18.287 persones de 394 centres la província de Castelló, detalla el departament que dirigeix Ana Barceló en un comunicat.

La planificació s'ha organitzat de manera que "es vacune al major nombre de persones en el menor temps possible", subratllen. De fet, la Conselleria de Sanitat ha ampliat a 250 el nombre d'equips de professionals que es fan càrrec d'aquesta vacunació massiva, i que han sigut formats per a poder dur-la a terme des que arriba el pacient fins a la seua espera en la sala de postvacunación durant 15 minuts.

Per províncies, són 33 equips de vacunació destinats a Castelló, 131 equips en la província de València i 86 equips de professionals per als espais de vacunació de la província d'Alacant.

D'aquesta manera, la previsió és que cada mitja hora siga vacunat en tota la Comunitat Valenciana un total de 2.610 docents en els diferents espais de vacunació que han sigut instal·lats. Per a açò, els equips de vacunació estan formats per dos infermeres, un administratiu, personal facultatiu, auxiliars d'infermeria, personal de seguretat i celadores.

Els 25 espais de vacunació s'han instal·lat en diferents centres i espais municipals que han sigut adaptats i reconvertits en punts de vacunació per a poder oferir aquesta prestació assistencial de la forma més adequada, tant per a pacients com per als professionals.

En la província de Castelló, els punts de vacunació es troben en el Palau d'Esports de Vinaròs, Hospital de Campanya de Castelló i Centre de Congressos de Vila-real.

Així mateix, a València el personal docent ha sigut convocat en els següents espais de vacunació: Pavelló Poliesportiu René Marigil de Sagunt, Hospital de la Malva-rosa, Pavelló One Wall de Massamagrell, Centre Multiusos de Llíria, Ciutat Esportiva de Paterna, Hospital de Campanya de València, Jubiocio Nou de Benicalap, Recinte Firal de Requena, Pavelló Municipal El Vedat de Torrent, Casal Fester d'Alzira, Museu Faller de Gandia, Pavelló Francisco Ballester de Xàtiva i Pavelló El Quint de Mislata.

Finalment, a Alacant els espais de vacunació s'han situat en: Centre Llunàtics de Denia, complex esportiu Eduardo Latorre d'Alcoi, Palau d'Esports de Benidorm, Centre de Majors Salvador Gosalvez Alberola de Sant Joan, Pavelló Blau d'Elda, Hospital de Campanya d'Alacant, Poliesportiu Esperanza Lag d'Elx, Pavelló Bernardo Ruiz d'Oriola i Auditori de Torrevella.

DUBTES

Per la seua banda, des de la Conselleria d'Educació han remès una carta als centres educatius "davant els dubtes sorgits aquests dies entorn del Pla de vacunació.

En la missiva, firmada pel secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, es comunica, en primer lloc, la recomanació que ha fet Sanitat de posposar la vacunació de les persones menors de 65 anys que han patit la covid-19 en els últims sis mesos, ja que, com la major part de les malalties infeccioses, el coronavirus provoca una resposta del sistema immune que protegeix contra la malaltia.

No obstant açò, s'incideix que es tracta d'una recomanació, no una contraindicació, per la qual cosa si la persona convocada a vacunar-se després de ser informada decideix fer-ho, se li subministrarà la dosi.

D'altra banda, des de l'administració educativa aclarixen punts sobre les persones majors de 65 anys. En aquest sentit, expliquen que l'acord del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut adoptat dilluns passat 22 de març és reprendre el procés de vacunació amb AstraZeneca a totes les persones nascudes entre l'any 1956 i 2003.

Es dona la circumstància que, en imprimir el llistat cadascun dels centres apareixen també les persones majors de 65 anys, atés que l'aplicació informàtica no tenia limitació d'edat per a dalt. Per a aquest col·lectiu, de les persones nascudes abans de l'any 1956 que treballen en els centres educatius, s'organitzarà un procés de vacunació específic que es comunicarà des de la Conselleria "en el moment en el qual les autoritats sanitàries així ho determinen".

Finalment, la carta de Soler, consultada per Europa Press, explica que totes les persones que, per diversos motius, no van a vacunar-se en aquest procés de vacunació massiva del personal que treballa en els centres educatius, no han d'acudir al Punt de vacunació ni tampoc han d'entregar la fulla informativa. Se'ls convocarà per a la vacunació quan es convide al seu col·lectiu per a la segona dosi o bé amb la seua cohorte d'edat, segons els criteris basats en l'evidència que es dispose en eixe moment.

Davant el reinici d'aquest procés, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha presentat per registre d'entrada a la Conselleria d'Educació un escrit en el qual trasllada el seu "malestar" per la gestió de la vacunació al personal docent.

Recorda el sindicat que el passat 16 de març, "davant l'imminent inici del que anava ser la primera vacunació del personal dels centres docents", CSIF va sol·licitar per escrit informació "sobre l'estratègia de vacunació no negociada amb els sindicats", a més d'un pla de revisió de docents vacunats o que cap col·lectiu quedara arrere en aquest procés.

"Expressem el nostre malestar per la gestió de la vacunació en allò que correspon als diferents col·lectius i els dubtes, incertesa i fins i tot por que han generat les diverses instruccions", asseguren.

L'entitat exigeix "instruccions clares, que no deixen fora del procés de vacunació a cap col·lectiu, ni embarassades, ni persones a les quals mèdicament en aquest moment no es recomane ni als qui hagen patit el virus i que fins i tot es desconeix si tenen serològicament o no immunitat".

La central sindical reclama així mateix "informació directa als representants dels treballadors, és a dir, als sindicats, per a poder defendre els drets a la vacunació que els docents tenen per la seua exposició directa i continuada en el seu lloc de treball".