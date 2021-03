Manu Tenorio pide a TVE un homenaje a Àlex Casademunt y zanja la polémica sobre Bustamante y el artista catalán

La muerte de Àlex Casademunt supuso un duro golpe para sus compañeros de Operación Triunfo y muchos de ellos no dudaron en recorrer medio país para poder asistir al funeral del cantante. Han pasado ya tres semanas desde que el artista perdiera la vida en un terrible accidente de tráfico y Manu Tenorio ha confesado que fue "algo devastador" y de lo que le sigue costando hablar.

"Creo que era un tío que tenía una alegría innata, tenía una alegría de vivir brutal y allí donde él aparecía llenaba el espacio con su luz y alegría", explicaba el cantante en una conversación con Europa Press.

El fallecimiento del artista ha supuesto "un mazazo" terrible para todos los cantantes que vivieron con él una de las experiencias más importantes de sus vidas. "Ver la cara de su madre, su hermano y su hermana tan devastados, una cría... es algo muy duro", continuaba Tenorio, haciendo mención a Bruna, la hija de Casademunt.

"La mayoría de nosotros, sin dudarlo, nos presentamos allí, otros compañeros cogieron aviones, algún compañero que no pudo venir fue por motivos inevitables. La hermandad que tenemos entre nosotros la verdad es que es maravillosa y por más que pasan los años parece que sigue ahí, manteniéndose a lo largo del tiempo y creo que pasa el tiempo y se vuelve más fuerte", asegura.

Además, Tenorio ha pedido a Televisión Española rendir un homenaje al cantante de Fórmula Abierta: "Àlex Casademunt no deja de formar parte de la historia de este país, de la historia de la televisión de este país. Ya que se ha ido a destiempo y de una manera tan trágica, dedicarle un espacio de una hora o un par de horas, hacerle un especial, creo que se lo merece. Él ha dado muchas alegrías a muchas generaciones".

Días antes de la inesperada pérdida de Casademunt, David Bustamante anunciaba su nueva versión Dos hombres y un destino, una canción que interpretaron juntos. Días antes de perder la vida, el catalán reconoció que había echado de menos "un mensaje" por parte del cántabro, pero que se alegraba de que esa "gran canción" volviera a sonar.

Ante esto, Manu Tenorio ha querido zanjar la polémica: "No me preocupé mucho de ese tema, son cosas suyas, pero tengo conocimiento de que, no hubo ningún problema".