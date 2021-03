Fundació Bancaixa enaltirà la faceta de gravadors de Picasso i Goya posant a dialogar més de 200 obres

El procés de muntatge de la mostra, organitzada amb la participació de Fundación Ibercaja, s'ha iniciat ja en la sala de la Fundació Bancaixa amb la recepció de les obres.

L'exposició, comisariada per Lola Durán Úcar, doctora en Història de l'Art i Cultura Visual, es compon d'una selecció de més de 200 obres, en la seua majoria gravats, que juntament amb pintures, fotografies i audiovisuals, confronten l'obra d'aquests dos noms universals de la història de l'art i aprofundeixen en la influència que l'ideari de Goya va tindre en la producció de l'artista malagueny al llarg de tota la seua vida.

L'exposició s'organitza en quatre àmbits: 'Mirada de joventut', que arreplega la producció més primerenca del malagueny ja inspirada per l'obra de Goya; 'El somni de la raó produeix monstres', on conviuen gravats de Goya en la seua etapa madura amb l'obra gràfica de Picasso de principis dels anys 30; 'La Tauromàquia com a festa', un espai amb la correguda de bous com a protagonista, passió que compartien tots dos artistes; i 'Goya en els textos de Picasso', que mostra l'abast de l'impacte de Goya en l'obra de Picasso fins i tot en textos i poemes dels anys 50, avancen des de l'entitat cultural.

Aquesta nova perspectiva del treball de tots dos artistes es realitza l'any en el qual es compleixen 275 anys del naixement de Francisco de Goya.

L'exposició ha sigut possible gràcies a la col·laboració de Museo Goya.Colección Ibercaja-Museo Camón Aznar, el Museu Picasso de Barcelona y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que han cedit obres a aquesta exposició a les quals se sumen les procedents del patrimoni artístic de la Fundació Bancaixa, que compta amb una de les col·leccions més extenses d'obra gràfica del pintor malagueny i que ofereix l'oportunitat ara de conéixer algunes peces inèdites.