Deja florecer tu pelo esta primavera: estos son los cuidados que lo harán posible

La primavera ya está entre nosotros con más horas de sol y días más cálidos. Cada estación requiere unos cuidados específicos para el pelo: el clima cambia, pero nosotros también.

Cuando el entorno se transforma, nuestro cuero cabelludo y pelo necesitan cosas distintas para que se vean bien, por lo que necesitamos adaptar nuestros cuidados para que nuestra melena florezca con fuerza esta primavera.

Exfoliación del cuero cabelludo

La salud de nuestro pelo comienza en el lugar en el que nace, el cuero cabelludo, por eso eliminar todo aquello que obstruye y dificulta su funcionamiento es el primer paso para una melena de revista.

"En el cuero cabelludo se acumulan restos de productos de acabado, suciedad y grasa que con el tiempo pueden provocar irritación o caspa. Para empezar, lo primero que ocasiona es falta de brillo, ya que se crea una especie de película que obstruye los folículos pilosos, haciendo que el pelo se vuelva más fino o caiga con mayor facilidad. Se puede realizar la exfoliación en el salón, pero también existen cepillos y champús adecuados para hacerlo en casa una vez al mes", explica M.ª José Llata, de Peluquería Llata Carrera.

Reforzarlo para contrarrestar la caída estacional

La primavera y el otoño son épocas de caída. No debe preocuparnos, es un proceso natural de regeneración. Sin embargo, este año el cambio de estación nos puede encontrar con la melena en baja forma.

"La situación tan excepcional que estamos viviendo nos está pasando factura. El estrés y el agotamiento acumulado durante el año está incidiendo sobre la salud de nuestro pelo. Si sientes que tienes la melena apagada o que ha perdido cuerpo, una buena forma de reforzarlo desde dentro es tomar algún tipo de suplementos alimenticios a base vitaminas, minerales y oligoelementos", asegura Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.

Tratamiento para nutrirlo e hidratarlo en profundidad

Con el frío del invierno, el pelo suele estar deshidratado e incluso encrespado. Los contrastes entre el frío exterior y el calor de los interiores perjudican la fibra capilar y el uso de gorros o sombreros para protegernos del frío la cargan de electricidad estática.

"Después del invierno es recomendable un tratamiento profundo de hidratación, aportarle al pelo todo aquello que lo refuerza y lo hace estar sano y bonito. Un tratamiento a base de ácido hialurónico para hidratar y que el pelo esté flexible es una opción, también aquellos que incluyan minerales y vitaminas para nutrirlo y darle todo lo que necesita. Es el momento de recuperar el equilibrio perdido para afrontar el calor en buenas condiciones. En casa podemos aplicar mascarillas y aceites para el pelo de medios a puntas una vez a la semana", propone Felicitas Ordás, de Felicitas Hair.

Retoque de corte y color

A veces para refrescar nuestra imagen, para revitalizarla, no son necesarios grandes gestos. Un repaso de las puntas o un pequeño matiz de color pueden ayudarnos a actualizarnos y a vernos mejor.

"Repasar las puntas es necesario para mantener nuestra melena sana y a punto para la primavera y la llegada del calor. Pero, además, es una ocasión para repasar el corte, o cambiarlo si nos apetece. Lo mismo con el color, aunque sea sutil, siempre marca una diferencia. Con la primavera nos apetece atrevernos y decantarnos por colores más claros. Cuando llega el buen tiempo, renovar nuestra imagen es una forma sencilla de vernos mejor, cambiar nuestro ánimo y enfrentarnos a nuestro día a día con la mejor actitud", afirma Raquel Saiz, de Salón Blue.

Trucos para cuidarlo mejor

Una puesta a punto en el salón siempre es recomendable, pero en casa también podemos contribuir a tener una melena sana y bonita con pequeñas acciones durante el cuidado diario.

"El pelo se vuelve más sensible cuando está mojado, por eso para evitar que se rompa cuando nos peinemos, un consejo es cepillarlo antes de lavarlo o bien con el acondicionador puesto. Cuando las temperaturas suben, nuestro pelo no sufre tanto, así que cambiar de champú y acondicionador más suave que limpie y de cuerpo, puede ser una buena opción. Y con la llegada de más horas de sol, es el momento de proteger nuestro pelo de los rayos UV, aplícate un spray protector para que el color no se pierda y no esté seco con la llegada del verano", indica Manuel Mon, de Manuel Mon Estilistas.