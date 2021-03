Mónica Naranjo da la sorpresa con su fichaje para un 'reality' de Netflix: "Pronto habrá más que imágenes para ti"

La cantante Mónica Naranjo despuntó en el mundo de la tele con su docushow Mónica y el sexo y poco después siendo la presentadora de la primera edición de La isla de las tentaciones, que supuso el regreso y el bombazo del formato de Mediaset.

Con un misterioso "Pronto habrá más que imágenes para ti… #ACF", Mónica Naranjo dejaba caer en Twitter que pronto habría sorpresas. Y así ha sido. La cantante ha fichado por Netflix para ser la presentadora de su próximo reality, según adelantaba Yotele y ha confirmado 20minutos.es.

Fremantle (productora de Got Talent, Mask Singer y The Dancer) será la encargada de grabar este nuevo reality de citas y convivencia que se llevará a cabo en Ibiza próximamente.

Pronto habrá más que imágenes para ti… #ACF pic.twitter.com/78dnHCDEBY — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) March 24, 2021

Ni Netflix ni la productora han confirmado cuál es el formato en concreto, pero todo apunta a que será un programa en el que un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, interaccionan y conviven en busca de encontrar un pretendiente, pareja o encuentro carnal, al más puro estilo de La isla de las tentaciones, Jugando con fuego o Love Island.

Netflix ya produce formatos como Back with the ex o Jugando con fuego, éste último un formato en el que hombres y mujeres con gran atractivo físico conviven en una villa de lujo, con la pega de que cualquier beso o acto sexual será penalizado descontándoles dinero de un premio inicial de 100.000 dólares.