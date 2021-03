La Policia entrega a l'hereu d'un marxant d'art obres recuperades després d'un robatori a sa casa

El passat mes d'agost, agents de la Policia Nacional van recuperar 68 quadres i van detindre el presumpte autor del robatori de les obres, comès mitjançant l'ús d'una clau falsa en el domicili d'un marxant d'art que havia mort al gener d'eixe mateix any.

El sospitós suposadament va aprofitar la relació d'amistat que havia tingut amb el mort per a entrar en el pis i sostraure les obres i, posteriorment, vendre-les per lots, segons ha informat la Policia en un comunicat.

Com a conseqüència de les investigacions es van recuperar 68 obres d'art, que van ser lliurades la majoria d'elles al fill del mort, no així unes altres que, davant el possible valor, van ser remeses al grup de Patrimoni Històric de la Unitat de la Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, que després del seu estudi han sigut atribuïdes als pintors Ramón Stolz, Joaquín Agrasot, Cecilio Pla i Vicente Mulet.

Hui els agents han entregat els quatre quadres de més valor al legítim propietari, l'hereu del marxant d'art. La resta d'obres ja havien sigut retornades.