Puig: "Demanarem ara i sempre finançament just i la novetat és que el Govern admet el nostre infrafinançament"

Puig s'ha pronunciat així en la sessió de control a Les Corts, on ha contestat a les preguntes del PP, Cs i Compromís sobre finançament després de la reunió que va mantindre la setmana passada a Madrid amb la ministra d'Hisenda, Mª Jesús Montero.

Ha defès que el Govern "ha canviat la seua posició" i ha recordat que Cristóbal Montoro, exministre d'Hisenda amb el PP, va garantir el 2018 que "no hi haurà quitament del deute". "I vosté va aplaudir", ha retret a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig qui, ha criticat, es mostrava "orgullosa" d'eixe govern que "ahir es passejava pels jutjats", en referència al juí pels papers de Bárcenas.

En aquesta línia, ha insistit que mentre no es condone el deute i s'aprove un nou model la diferència és que "ara tots els procediments per a ampliar el crèdit segueixen un criteri just per als valencians", com els fons Covid o els Pressupostos Generals. "Ara que tots miren a Madrid com si foren eleccions d'Espanya", ha demanat al PPCV que es pose a costat dels valencians "i no d'Ayuso".

I ha reiterat en un altre punt que la Generalitat tracta de reivindicar el finançament "en tots els àmbits" i que és una qüestió molt complexa que no convé tant a les comunitats que estan en una bona situació econòmica. Ha recordat que fa falta el suport del PP, "un partit que té molts presidents autonòmics", encara que creu que "no hi ha cap possibilitat".

BONIG DEMANA UNA DATA I RECORDA LES PANCARTES

Per contra, la síndica del PP ha exigit a Puig una "data concreta" per al nou model perquè "en huit mesos no s'ha aprovat després de dos anys i mig", com es va comprometre Pedro Sánchez en l'acord d'investidura. També ha criticat que torne "exactament igual" de Madrid, cosa que no pot fer "la resta de valencians" pel tancament perimetral, a més de recriminar-li que el PSOE va votar en contra del reconeixement del deute.

"Es va portar més com a secretari del PSPV que com a president dels valencians", li ha enlletgit, per a preguntar-se "on van quedar les pancartes, les samarretes, les manifestacions i la plataforma en defensa del finançament" i recordar les promeses de Puig d'una planta de bateries enfront de les visites del rei i de Sánchez a les plantes de Seat de Martorell o la de Renault a Palència.

Bonig ha acusat així Puig, amb els seus 'ximoanuncis' de "ser un mentider compulsiu i un 'fake' o, com es diu en valencià 'no pinta faba' o, el pitjor: les dos coses". "Acaba de perdre tota la seua credibilitat en l'àmbit empresarial, volem realitats i treballs, defenga aquesta terra", li ha urgit.

Al seu torn, la portaveu adjunta de Cs Ruth Merino ha criticat que no hi ha "res nou sota el sol" amb el finançament i ha acusat Puig de ser "tebi" a Madrid.

Ha fet notar que en sis anys "no ha aconseguit absolutament res", solament "l'injuriat FLA quan governa el PP i tan socorregut ara", la qual cosa creu que fa un flac favor perquè augmenta el deute. També s'ha referit a Compromís, a qui ha preguntat "quina samarreta es posaran o quin 'pollo' muntaran?".

Com a rèplica, Puig ha asseverat que "clar que han canviat les coses", primer amb el "reconeixement efectiu de l'infrafinançament". "Ara han canviat les coses. Suficientment? No", ha asseverat.

COMPROMÍS: "HUI NO ES FIA, DEMÀ SÍ"

El síndic de Compromís, Fran Ferri, ha defès en la seua pregunta que un govern necessita pluralitat i estabilitat, però també recursos, i que el finançament és "el que fa falta al Botànic". Ha criticat així la falta de compromís del Ministeri d'Hisenda, tant amb el PP com ara amb PSOE-Podem. "Passen els anys i els governs i el problema continua", ha constatat, ironitzant que Hisenda podria penjar un cartell de 'Hui no es reforma el sistema de finançament, demà sí' com en els bars.

Per la seua banda, Pilar Lima (Unides Podem) ha recordat a Puig que la vivenda és "un bé essencial per a tindre una vida mínimament digna", ja que creu que els socialistes entren en contradicció respecte a si té més pes com a bé essencial o com a bé per a inversors. Ha advocat perquè els preus del lloguer vagen en correlació amb els salaris i ha sostingut que el PSOE "no pot parlar de bonificacions fiscals".

En la seua contestació, Puig ha assegurat que per al Botànic aquesta qüestió és fonamental i ha defès actuacions com la llei de la Funció Pública de la Vivenda, que s'ha ampliat amb l'engegada de la Conselleria d'Arquitectura Bioclimàtica que està fent "un gran esforç". Ha avançat que està en marxa un decret per a posar en el mercat "19.000 vivendes de grans propietaris".