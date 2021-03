Estos son los colores que más llevan a llevar en la sombra de ojos (y tres paletas de Sephora para lucirlos)

Los ojos, con la irrupción de las mascarillas, han cobrado un nuevo protagonismo en el maquillaje: son los nuevos labios rojos y en ellos recae toda la fuerza de nuestro look. Por ello, no es de extrañar que las tendencias primaverales se hayan centrado en los colores llamativos y las formas alocadas; y nosotros, como buenos beauty addicts, no hemos podido resistir la tentación de añadir nuevas paletas a nuestro neceser para cumplir con los preceptos que mandas los expertos en la materia. Y si aún no lo has hecho: ¡ya estás tardando! La primavera ya está aquí y las sombras en rojos y naranjas ya reinan en las calles.

Para facilitarte la búsqueda, desde 20deCompras hemos rastreado las propuestas de Sephora en paletas de ojos para dar con los modelos que, según nuestro criterio, cumplen mejor con las tendencias que arrasarán esta temporada. En tonos cálidos, fríos y un buen mix para que todos encuentren el color que mejor les sienta, estas son los tres artículos que creemos que no deben faltar en tu neceser. ¿Ya has caído rendido a sus encantos?

Tres paletas para brillar en primavera

- Para apostar por los tonos cálidos. La paleta Light My Fire, de Too Faced, tiene todas las propuestas para conseguir unos auténticos ojos en llamas. Desde tonos rojos hasta los anaranjados y pequeños matices de tierra que le darán a esta parte de la cara todo el protagonismo que merece. Además, su formato mini nos permite llevarlo siempre encima.

La paleta Light My Fire, de Too Faced. Sephora

- ¿Mejor los tonos fríos? Los clásicos nunca fallan y si apostamos por colores azules, verdes y tierra, tendremos el éxito asegurado. Podemos encontrar una combinación de todos ellos en la Pocket Palette de Sephora Collection. Además de diferentes tonalidades, este modelo incluye distintas pigmentaciones y textura para ofrecer mates sedosos, cremosos metálicos y brillos deslumbrantes.

Pocket Palette de Sephora Collection. Sephora

- Para una mirada espacial. Si queremos un juego de sombras más completo, podemos apostar por el Mercury Retrograde de Huda Beauty, que ofrece 18 tonos y texturas inspirados en la galaxia. Esta propuesta equilibra tonos cálidos y fríos para combinar todos los elementos. También incluye diferentes texturas.

Mercury Retrograde de Huda Beauty. Sephora

