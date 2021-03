Quatre grafiters, condemnats al pagament de multes per danyar una torre protegida del segle XVI a Alacant

El jutjat va considerar provat que els grafiters van cometre un delicte contra el patrimoni històric en realitzar diverses pintades a la 'Torre Conde', una antiga torre de vigilància contra les intrusions per mar que va ser construïda en el segle XVI en l'horta d'Alacant i que està declarada Bé d'Interés Cultural valencià.

Els fets van ocórrer en dates properes al 6 de juny del 2016, quan els grafiters van firmar les pintades en el monument, que és propietat actualment d'una empresa, amb els seus noms artístics i van causar així desperfectes taxats pericialment en 507 euros.

Després de la sentència condemnatòria, tres d'ells van recórrer eixa decisió amb l'argument que el jutjat havia incorregut en errades a l'hora de valorar les proves.

No obstant açò, l'Audiència recorda que el jutjat va tindre en compte per a condemnar-los els informes pericials realitzats per agents de la Policia Local i del Cos Nacional de Policia. "Es tracta de pèrits especialitzats en l'activitat dels grafiters, atés que causa no pocs perjuís a múltiples persones", precisen els magistrats.

Així mateix, dits especialistes van confirmar la identitat d'un acusat que estava darrere dels grafitis apareguts en la torre firmats amb el nom artístic de 'Triqui' o 'Birras', després de comparar-los amb els que se li atribuïen de forma indubtable en les xarxes socials.

Igualment, segons s'arreplega en la sentència, aquests testimonis "han explicat de forma minuciosa de quina manera van arribar a conéixer la identitat de l'acusat, de quins grafitis es reconeixia ell autor o fins i tot ho presentaven com a tal en xarxes socials alguns amics".

Respecte als altres dos apel·lants, la Sala entén que les seues al·legacions "manquen de sentit" perquè el recurs al qual s'han adherit qüestionava únicament la participació d'un condemnat i no la de la resta dels imputats i a més ells mateixos "han reconegut haver anat a pintar cadascun d'ells individualment a la torre".