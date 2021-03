La Axencia de Doazón registró en 2020 más de 100.000 donaciones de sangre pese a la pandemia

Estas 104.637 donaciones supusieron una tasa de 39 por cada 100.000 habitantes al año. Una cifra que se sitúa ligeramente por debajo de las 109.330 alcanzadas en el año 2019, un descenso que la Xunta ve "comprensible" dada la situación de pandemia.

En este sentido, recuerda además que, en los meses de marzo a mayor, en los que se produjo un confinamiento severo de la población, se suspendió la segunda fase de donación de la campaña universitaria, que tiene un peso específico considerable en el volumen de donaciones totales anuales.

Así se desprende de los datos de actividad presentados este jueves por la directora de ADOS, Marisa López, y el director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, quienes han destacado el excelente comportamietno de la ciudadanía gallega a favor de la donación.

Según ha indicado Marisa López, la implementación de protocolos de seguridad y de refuerzo informativo hicieron posible las donaciones de sangre, especialmente durante los meses de confinamiento, en los que se permitió mantener el abastecimiento de sangre a los hospitales.

Por ello, ambos dirigentes han mostrado su agradecimiento, tanto para los donadores y donadoras de sangre, como para todos los profesionales de la Axencia de Doazón de Sangue que, en esos momentos iniciales de incertidumbre, mostraron su compromiso con el sistema público de salud.

NUEVOS DONANTES

ADOS ha agradecido a todos los donantes su compromiso en estas especiales circunstancias y destaca que, en el anterior ejercicio, 5.778 personas donaron sangre por vez primera incorporándose a la actual base de donadores de Galicia que, en la actualidad, supera las 413.300 personas.

La directora de ADOS ha puesto en valor la contribución de la ciudadanía de toda Galicia y ha destacado la excelente tasa de donación de la provincia de A Coruña, con un índice de 44 por cada mil habitantes y año. Por detrás se sitúa Pontevedra, con una tasa de 39 por cada mil habitantes; mientras que en Ourense es de 32 por cada mil habitantes y, en Lugo, de 24 por mil.

Con estas cifras, ha indicado que, a falta de conocer los datos definitivos de participación de todas las Comunidades, casi con seguridad, Galicia continuará siendo una de las autonomías con mayor nivel de participación en las campañas de sangre.

DATOS POR CIUDADES

Un 47% de las donaciones se registraron en las siete grandes ciudades, urbes en las que se alcanzó la cifra de 49.526, que supone una media de 50 por cada mil habitantes.

La ciudad de mayor tasa de donación fue Santiago de Compostela, con 94 donaciones por cada mil habitantes. Con todo, en número se sitúa Vigo en primer lugar, con 13.497.

Además, por municipios, el de Padrón es en el que se registró una mayor participación ciudadana, con 833 donaciones, lo que le permitió alcanzar un índice de 100 por cada 1.000 habitantes.

ADOS ha destacado que la reorganización de todo el operativo necesario para garantizar durante la situación de pandemia la obtención y distribución de componentes sanguíneos, exigió un esfuerzo sin precedentes y motivó la puesta en funcionamiento de un programa de cita previa telefónico para garantizar el acceso de la ciudadanía, así como un intenso refuerzo a nivel de medidas de seguridad y de información.

En este sentido, tanto el director xeral de Asistencia Sanitaria do Sergas como la directora de ADOS han agradecido la buena disposición y colaboración de todos los municipios de Galicia, así como de las empresas, centros educativos universitarios y no universitarios, colectivos de voluntarios, etc, para posibilitar el mantenimiento de la actividad.

Además, han coincidido en agradecer de forma especial a las 26.232 personas que donaron sangre entre el 13 de marzo y el 21 de junio de 2020.