Tráfico reforzará los controles a las playas asturianas este verano

"Se trata de ofrecer al ciudadano una gestión eficaz, un sistema de gestión claro para los ciudadanos para que sepan a quien puede recurrir y para que todos podamos disfrutar cómodamente de las playas", ha indicado Casado, que ha manifestado que hay puntos concretos en los que se han detectado mayores problemas, como en zonas del oriente asturiano -Ribadesella o Llanes- por lo que el objetivo es coordinarse para adoptar soluciones. Así ha puesto de ejemplo las soluciones adoptadas en su momento en Rodiles, en Villaviciosa.

La Jefa de Tráfico ha indicado que des lo que se trata es de "llegar al verano anticipándonos a posibles problemas de tráfico como los que hubo el año pasado". En este sentido ha manifestado que los datos dan una idea de la dimensión de la situación en las playasasturianas, ya que entre mayo y septiembre de 2020, la Guardia Civil de Tráfico presentó 378 denuncias en entornos de arenales por estacionamientos que obstaculizaban la circulación y ponían en riesgo al resto de usuarios de la vía.

El objetivo de la Estrategia también es, según la Jefa Provincial de Tráfico, "establecer sistemas estables de gestión de los accesos a las playas en coordinación con el Gobierno del Principado y los ayuntamientos".

En ese sentido, se crearán tres grupos de trabajo -oriente, occidente y centro- en la que estarán representadas las tres Administraciones para plantear soluciones a los posibles problemas de tráfico en los accesos a playas y otras zonas de especial afluencia turística.

Preguntada si se muestra partidaria de poner limitaciones a los accesos a las playas, casado ha indicado que "no es una cuestión que ella defienda o no, sino que es una cuestión que la realidad va a exigir.

"Cuando no se cabe en un sitio no se cabe. No podemos empeñarnos en entrar 300 en una playa en la que caben 20", ha dicho Raquel Casado, que ha añadido que eso lo dice como ciudadana porque no es una cuestión de tráfico.

Próximamente se convocarán otras dos reuniones de la Comisión de Tráfico y Seguridad Vial, para abordar el Camino de Santiago y la Educación Vial.