CCOO advierte de la "improvisación" en la estrategia de vacunación del profesorado en Asturias

Relata que en la tarde de ayer, miércoles 25 de marzo, el profesorado asturiano tuvo noticia por los medios de comunicación de que la nueva estrategia de vacunación paraliza la inmunización frente a la COVID-19 para la mayor parte del profesorado asturiano, dejando fuera a todos los menores de 55 años, incluido el profesorado de educación infantil y educación especial que todavía no haya recibido la primera dosis, hasta que se finalice la vacunación de toda la población general de la cohorte de edad entre los 55 y 65 años.

Llorente explica que e la anterior estrategia determinaba que el profesorado, al ser considerado un colectivo de trabajadores esenciales, recibiría la primera dosis de la vacuna a lo largo del mes de marzo, comenzando por las docentes de educación especial y educación infantil, que trabajan con alumnado que no utiliza mascarilla. "En cambio ahora, únicamente se mantiene la vacunación para el profesorado mayor de 55 años. El resto recibirá la primera dosis, previsiblemente, a finales de abril o comienzos de mayo, por lo que la segunda dosis coincidirá con el periodo vacacional del mes de agosto".

En este sentido, a partir de ayer, segón el responsable de CCOO de enseñanza "el profesorado deja de ser esencial para el Gobierno de Asturias, o solo lo es para ir a trabajar, pero no para recibir protección ante la pandemia, dado que trabajar en centros de más de 500 personas parece no suponer el suficiente riesgo para recibir la vacuna, a criterio de los responsables de la Consejerías de Educación y Salud, siempre desde el confort de sus despachos, alejados de personas que no llevan mascarilla y de cualquier tipo de aglomeración".

"Esta decisión es un agravio más, el enésimo, a las plantillas docentes asturianas, que han sufrido el rodillo de una Administración despótica que modifica condiciones de trabajo como el calendario escolar sin negociarlo, se salta sus propias normas y sigue sin garantizar la dotación de mascarillas a todo el profesorado, cambia los protocolos de ventilación sobre la marcha, obliga a permanecer en los centros a los trabajadores/as sin alumnado por estar las clases suspendidas por averías en la calefacción o los ya conocidos cambios de criterio sobre la marcha durante la ola de frio, por citar algunos ejemplos de la nefasta gestión realizada por el Gobierno Autonómico durante este curso", apunta.

En cambio, sostiene que al otro lado del río Eo, la totalidad del profesorado gallego ya ha recibido la primera dosis de la vacuna. En Cantabria continúa la vacunación del personal docente y en Castilla y Léon ya hay provincias en las que todo el profesorado ha recibido la primera dosis de la vacuna.

El Sindicato de Enseñanza de CCOO Asturias exigirá en las reuniones de los Comités de Salud Laboral y Prevención que están teniendo lugar hoy jueves 25 de marzo, que se retome la vacunación del profesorado, así como que se remitan a la Representación Legal de los trabajadores los informes sanitarios que justifican este cambio de criterio.