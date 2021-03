Puig: "No hi haurà cap canvi en el Consell"

Puig ha respost així la síndica de Vox, Ana Vega, que li ha preguntat si té previst fer algun canvi en el seu Consell "donada l'actual situació de crisi que està patint la Comunitat Valenciana".

El cap del Consell li ha replicat que "es pot dir tot amb educació i respecte" i li ha advertit: "Liderar el camí de l'insult no li reportarà cap resultat. El que ha de fer és aportar per a millorar la societat valenciana, que és per al que ens paguen a tots".

Així, li ha replicat que si qüestionen tant la gestió sanitària confia que a Madrid "en cap cas recolzen" la presidenta Ayuso perquè la Comunitat Valenciana té "huit vegades menys d'incidència".

Així mateix, ha destacat que "no vol fer triomfalisme" perquè la situació econòmica és "molt complicada", però "comparats amb la resta d'Espanya les notícies no són tan roïnes, gràcies a les empreses però també a l'estabilitat que propugna aquest govern".

La portaveu de Vox li ha acusat de ser "el pitjor govern en el pitjor moment". "El seu govern és un despropòsit es mire on mire, començant per vosté i el càrtel dels seus germans i acabant amb una conselleria inútil que solament serveix per a obrir forats per a obrir ferides que no existixen", ha assenyalat en referència a la conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.

Ha criticat que la vicepresident Oltra "mire a un altre costat i no assumisca les seues responsabilitats", que el vicepresident Dalmau haja convertit el seu conselleria en "una agència de col·locació o que la consellera de Sanitat "seguisca aferrada a la seua butaca a pesar de la criminal gestió de la pandèmia".

"Per favor agafen els seus trastos i marxen-se, que ja està Vox per a vetlar pel benestar dels ciudadans perquè hem vingut per a quedar-nos", ha postil·lat.