'MyHyV' se despide tras 13 años con dedicatorias de Toñi Moreno, Emma García y Rafa Mora, entre otros

Este jueves, tras 13 años, Mujeres y hombres y viceversa ha dicho adiós después de ser cancelado. Jesús Vázquez y Nagore Robles se han puesto al frente, muy emocionados, del último programa al que han asistido algunos de los tronistas y pretendientes más míticos.

"Estoy orgulloso de haber sido uno de los presentadores de este programa, aunque haya sido por un corto periodo de tiempo", explicó Jesús Vázquez, quien ha estado al frente del espacio en su última etapa, tras Emma García y Toñi Moreno.

Entre los presentes ha estado Víctor, el primer pretendiente de Mujeres y hombres y viceversa, Rafa Mora, uno de los más míticos y con más recorrido en otros programas, y otros como Samira, Oriana, Iván González, Julen o Santana.

El programa comenzó su andadura en 2008 con Víctor Enguídanos y hoy ha querido estar con nosotros 😍 #LoveMyHyV https://t.co/xZ1alu6I28 pic.twitter.com/yUPOGgFrSf — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) March 25, 2021

Mediante algunos vídeos, han recordado a tronistas y pretendientes como Tamara Gorro, Efrén Reyero o Noel Bayarri, quienes no han podido asistir, por temas sanitarios o por compromisos.

Y tampoco han faltado en el programa algunos rifirrafes de Oriana y Samira, pues la primera ha querido lucirse destacando que, de todos los tronistas, es la primera que tuvo dos tronos y también es "la que más seguidores tiene".

¿Qué tronista es vuestro favorito de la historia del programa? 🤩👑 #LoveMyHyV https://t.co/xZ1alu6I28 pic.twitter.com/Be4jBHhrWh — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) March 25, 2021

Hoy decimos adiós después de 13 años 🥺 RT si tu también estás emocionado ❤️ #LoveMyHyV https://t.co/xZ1alu6I28 pic.twitter.com/TnBYYW7yz8 — Mujeres y hombres y viceversa (@myh_tv) March 25, 2021

Después, algunos invitados se han marchado y han pasado otros tan míticos como Melyssa, Violeta, Tony Spina o Steisy. "Este programa me ha abierto muchas puertas, os tengo que dar las gracias", ha comentado Melyssa, quien conoció a Tom Brusse, su ahora ex, en el programa.

Después, Steisy ha sido quien ha querido dedicar un mensaje al programa: "Me lo ha dado todo. Yo venía del infierno, y me elevó al cielo [...] Nos ha cambiado la vida a todos. Ha sido un trampolín para cambiarnos la vida, que yo pensaba que no lo merecía. Por primera vez, me sentí escuchada".

"Gracias por esas risas, por esas lágrimas, estas situaciones en las que nos hemos sentido identificados", ha continuado. "Siempre llevaré este programa en mi corazón, tatuado en mi piel".

Los mensajes de Toñi Moreno y Emma García

De repente, Jesús Vázquez ha conectado con Toñi Moreno, quien ha entrado por videollamada para alabar todo lo que el programa le ha dado. "Vosotras sois parte del alma de este programa", ha alabado Jesús Vázquez dirigiéndose a ella, a Emma García y a Nagore Robles.

Tras un emotivo vídeo, ha sido Emma García quien ha hablado a través de una grabación: "Me quedo con todos esos recuerdos bonitos que he vivido a lo largo de los años con mis chicos y chicas. Lo que nos hemos reído, llorado, discutido, y lo que nos hemos emocionado".

"Estoy contenta, emocionada y feliz de haber pertenecido a ese grupo de Mujeres y hombres y viceversa. Quiero mandaros un abrazo enorme y un beso. Hasta pronto", ha concluido Emma García.

"Llegué llena de prejuicios, y eso es lo peor que hay", ha confesado después Toñi Moreno, y Jesús Vázquez ha contado una anécdota de cuando le pidió consejo para ser presentador: "Tú me dijiste: 'Jesús, llegué a ese programa con lágrimas y me fui con muchísimas más lágrimas'".

"Sí, a mí me pasó que yo estaba muy feliz en Viva la vida. Y el jefe me dijo 'te cambian'. Yo tenía muchos prejuicios y decía 'si soy muy antigua', pero el jefe es muy listo. Aprendí mucho de los chavales, soy mucho más tolerante desde que presenté el programa", ha declarado la andaluza.

Por último, Jesús Vázquez se ha querido despedir, no sin antes alabar a su compañera Nagore Robles: "Cuando llegué a este programa estaba muy perdido, porque no lo veía. Has sido una compañera magnífica, me has sacado las castañas del fuego. Me has hecho reír mucho. Ya sabía que ibas a ser una gran compañera, pero no imaginaba que tanto".