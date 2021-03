Cvirus.- Sanitat aconsella posposar la vacuna a menors de 65 anys amb antecedents de covid en els últims sis mesos

Açò suposa que és "summament infreqüent" que les persones que han patit la malaltia puguen tornar a patir-la, almenys en els sis mesos següents, segons ha informat en un comunicat el departament dirigit per Ana Barceló.

Per això, per a contribuir a "optimitzar" la utilització de les dosis disponibles i millorar la cobertura de vacunació, es recomana posposar la vacunació en les persones amb antecedent d'infecció per covid-19 en els últims sis mesos. En tot cas, Sanitat posa l'accent que es tracta d'una recomanació i no d'una contraindicació".

De fet, si la persona que ha sigut convocada a l'espai de vacunació després de ser informada decideix vacunar-se, es procedirà a l'administració de la dosi.

No obstant açò, les persones que seguisquen aquesta recomanació, una vegada transcorregut el termini indicat de sis mesos, podran ser vacunades quan se cite el seu col·lectiu (professional o grup de risc) o la seua franja d'edat per a la segona dosi.

La recomanació s'haurà d'anar adaptant en funció de les evidències científiques que se'n vagen coneixent, per la qual cosa podria ser modificada en el futur.