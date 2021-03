El coronavirus provoca en Santa Cruz de Tenerife un "agujero turístico" de 65 millones de euros

Estos datos han sido dados a conocer con motivo de una reunión sectorial sobre turismo que ha contado con el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez; el consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello; la concejal de Promoción Económica, Evelyn Alonso, y el presidente de Ashotel, Jorge Marichal.

En declaraciones a los medios, el alcalde dijo que se trata de un encuentro que pretende "mantener un diálogo muy fluido con los sectores económicos del municipio ante la situación de la pandemia, compartir la situación e intentar buscar caminos comunes que faciliten una mejor rentabilidad y una mejor productividad de los hoteles en la capital".

José Manuel Bermúdez destacó que, aunque el sector está viviendo una situación "muy difícil", 13 de los 18 hoteles que hay en Santa Cruz están abiertos, lo cual supone un "éxito", y resaltó también la apuesta que está haciendo el sector por la ciudad, incluso con la reciente inauguración de un hotel en pleno centro.

Bermúdez incidió en que el Ayuntamiento está colaborando con el sector hotelero poniendo en marcha medidas como la bonificación del 50% de la tasa de residuos, que nace a propuesta de Ashotel, o iniciativas como los bono consumo, que empezarán a funcionar a finales del próximo mes de abril.

De cara a la próxima Semana Santa, señaló que no habrá turismo si no hay conexiones aéreas. En este sentido, lamentó las decisiones que están tomando países como Alemania y Reino Unido, así como las "contradicciones" del Gobierno de España, que permite que un turista pueda venir a Canarias desde un país tercero pero no directamente desde una ciudad española.

MÁS DIÁLOGO Y MENOS RESTRICCIONES.

La concejal de Promoción Económica, Evelyn Alonso, consideró una "excelente noticia" que el sector hotelero siga invirtiendo en la ciudad y quiso dejar claro que desde el Ayuntamiento se van a poner "todas las herramientas" dentro de sus competencias para evitar la destrucción del empleo, al tiempo que pidió al Gobierno de Canarias "más diálogo, más soluciones y no sólo restricciones".

El consejero delegado de la Sociedad de Desarrollo, Alfonso Cabello, incidió en que la pandemia ha supuesto un "drama" y un "cataclismo" para la actividad turística en la ciudad, que está registrando "una de sus peores cifras" en el número de desempleados, pues todas las previsiones indican que se van a superar los 30.000 parados en este año.

Por ello, desde el Ayuntamiento se están desarrollando tres líneas de trabajo para hacer de Santa Cruz una ciudad más atractiva desde el punto de vista turístico: la alojativa, la de los cruceristas, que ya se está abordando para ver cómo se puede reactivar, y las excursiones a la ciudad de turistas que se alojan en el norte o sur de la isla.

PALANCA DE LA ECONOMÍA.

Por último, el presidente de Ashotel, Jorge Marichal, agradeció la ayuda que está prestando al sector el Ayuntamiento de Santa Cruz, que sabe de la importancia del turismo como palanca para sacarnos de este túnel en el que estamos". En este sentido, resaltó medidas como la bonificación de la tasa de residuos, pues ve "ilógico" seguir pagando el mismo recibo cuando hay hoteles cerrados desde hace meses.

A este respecto, Jorge Marichal negó que estén "chantajeando" a administraciones como los ayuntamientos y afirmó que únicamente están pidiendo ayuda, toda vez que representa a un sector "que tradicionalmente ha tirado del resto de la economía sin mucha ayuda de nadie".

Por último, criticó las "incongruencias" en las medidas que se están tomando por parte no sólo del Gobierno de España, sino también de principales mercados turísticos como Reino Unido o Alemania, por lo que considera que la Unión Europea "ha perdido la U de Unión".