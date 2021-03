Toñi Moreno comenta la angustia que siente al separarse de su hija por motivos de trabajo

La llegada de su hija Lola ha supuesto un giro de 180 grados en la vida de Toñi Moreno que, gracias a la pequeña, está descubriendo una nueva manera de ver el mundo. Sin embargo, ese sentimiento maternal a veces juega malas pasadas, como le ha sucedido a la presentadora este jueves.

Toñi se sinceró con sus seguidores de Instagram acerca de la angustia que sentía cada vez que tenía que separarse de su hija para marcharse a trabajar. "Solo las madres y padres trabajadores saben lo que es irse en un AVE a las seis de la mañana dejando a tu hija con fiebre. Tengo un nudo que no me deja respirar", escribía la presentadora.

La catalana, que ahora reside en Sevilla por motivos de trabajo, cuenta las horas para reencontrarse con la pequeña, pues no puede dejar de lado sus compromisos laborales.

Toñi Moreno comentó sus inquietudes en sus 'stories' de Instagram. TMORENO73 / INSTAGRAM

"Amas de una manera tan animal que sufres de la misma manera. Creo que cuando tienes un hijo te llenas de miedos, pero no hay que pensarlo demasiado. Si no, no vives", confesó Toñi en una de sus últimas entrevistas.

Con apenas 15 meses, Lola se ha convertido en uno de los pilares fundamentales en la vida de Toñi Moreno y, como esta había soñado, se está criando rodeada de toda su familia y seres queridos. Pese a que intenta mantener su vida personal lejos de la profesional, no puede evitar compartir con sus seguidores las buenas y malas experiencias que está viviendo.