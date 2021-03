Giner sobre Cantó en la llista d'Ayuso: "En la vida pensaria a mitjan legislatura deixar València i anar-me'n a Madrid"

Giner s'ha pronunciat així respecte a la incorporació, com a independent, de Toni Cantó, exlíder de Cs a la Comunitat Valenciana i exportaveu del partit a Les Corts, en les llistes de la 'popular' Isabel Díaz Ayuso per a les pròximes eleccions autonòmiques de Madrid.

El responsable de Cs en el consistori valencià ha fet aquestes declaracions abans de començar el ple ordinari de març celebrat en aquesta institució, preguntat per la decisió de Cantó d'entrar en la candidatura d'Ayuso.

"Eixa valoració l'haurà de fer ell i el PP. Jo puc parlar per mi", ha dit Giner. "Jo en el meu cap i en el meu cor tinc el compromís que fa dos anys, jo i tot l'equip, firmàrem amb 70.000 valencians en les eleccions. És en el que pense treballar i insistir", ha agregat.

A continuació, Fernando Giner ha afirmat: "A mi en la vida se m'ocorreria a mitjan legislatura deixar l'Ajuntament de València i anar-me'n a l'Ajuntament de Madrid".

El portaveu municipal ha insistit en la idea de "complir el compromís" adquirit, en la seua voluntat de "donar la cara per València" i a mantindre el "projecte de centre liberal, de gestió i de moderació" de la seua formació.

"Nosaltres el que farem és complir el compromís. Donarem la cara per València. Seguirem en el nostre projecte de centre liberal, de gestió, de moderació i, per descomptat, de valenciania. Tenim al nostre cor i al nostre cap València i anem a treballar per i per a València i els valencians", ha exposat Giner.