Chivite dice que se reunirá el consorcio sobre el TAV cuando haya propuesta y Esparza le acusa de "no hacer nada"

20M EP

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que habrá una reunión del consorcio para la gestión y desarrollo del PSIS del tren de alta velocidad en Echavavoiz cuando "haya una propuesta del Ministerio de Transportes respecto al tramo del TAP donde se enmarca el PSIS". "No me parece útil tener una reunión si no tenemos una propuesta encima de la mesa", ha expuesto.