Lara Álvarez, harta de que le atribuyan parejas: "Soy la mujer que tiene más novios en España"

La presentadora Lara Álvarez, uno de los rostros más queridos y carismáticos de la televisión, ha presentado este jueves la que será la séptima edición de Supervivientes en la que participe, como suele, como presentadora sobre el terreno, en los directos que se hacen desde Honduras, desde donde se emite el formato de Telecinco.

La nueva edición está a punto de estrenarse, aunque aún no hay fecha exacta, y Lara Álvarez ya ha prometido que habrá "muchas novedades interesantísimas" y aún más: que cuando sólo falte una semana para el estreno "vamos a soltar un bombazo con mayúsculas".

Este año la edición española del reality coincidirá en Honduras con la edición italiana, cosa que ya ha pasado en otras ocasiones. "Coincidimos con la edición italiana en el primer tramo, pero no es la primera vez que pasa, los dos equipos estamos separados como en burbujas y con protocolos de seguridad", hacía ver Lara.

En los Cayos Cochinos, el archipiélago que sirve de escenario a Supervivientes, recordaba Álvarez, "hay muchos sitios que se desconocen e igual esta edición conocemos localizaciones nuevas", por lo que no habrá problema de espacio.

Supervivientes es un formato más que probado y con mecánicas muy claras, pero para nada rígido. De hecho, este año "el espectador va a tener un papel fundamental, va a ser una edición muy interactiva", prometía la presentadora, que también avanzaba que "el helicóptero va a tener un papel importante en esta edición, no aparecerá solo en la primera gala, vamos a jugar mucho con él".

Lara Álvarez ha defendido el formato que ama y los realities de las críticas que se han vertido últimamente por actores como Javier Gutiérrez, que abogaba en unas declaraciones por borrarlos de la televisión.

"La opinión es libre y cada uno decide lo que consume. Yo me siento privilegiada de ser parte del entretenimiento de este país y de este formato. Este tipo de formatos no tienen manipulación, es la realidad del entretenimiento y tanto el espectador como el concursante saben lo que hacen", exponía la presentadora. En lo personal Lara Álvarez también se ha defendido de los muchos rumores que siempre la acompañan, dada su soltería y las muchas relaciones que le atribuye la prensa del corazón. "Soy la mujer que tiene más novios en España, parece que para vosotros la palabra amigo no existe", decía con humor resignado.

Álvarez, que acaba de dar un paso más para explotar su talento al debutar en el mundo de la música, aseguraba que seguirá con su proyecto Aliados, donde sube vídeos desde la isla para Instagram, así como con sus clases de inglés.

En Honduras, tratará de aprovechar el poco tiempo libre que tenga en disfrutar. "Una de las cosas que más disfruto es vivir descalza los tres meses en Honduras y de hecho en casa en mi día a día es así, sin zapatillas", revelaba.