Les Corts aproven la Llei de la Funció Pública després d'un tens debat pel requisit lingüístic

Malgrat el rebuig del PP a la totalitat de la llei, la formació ha votat a favor o s'ha abstingut en alguns dels articles i algunes disposicions de la normativa, que ha requerit més d'una desena de votacions per a tirar avant.

Ahir, el requisit lingüístic va ser el gran protagonista en el parlament i es van sentir crits, insults i desqualificacions. Fins i tot un diputat de Cs va arribar a retraure al Botànic que volgueren "matar-los", però va precisar que es referia a "matar-los socialment" davant la petició del president de la càmera, Enric Morera, de retirar eixa afirmació.

El debat va començar a pujar de to quan l'oposició va protestar perquè la diputada d'Unides Podem, Estefanía Blanes, es va referir a la "llengua catalana que parlem els valencians" i li han demanat que retirara aquesta referència.

"La ignorància és tan atrevida", va asseverar Blanes entre crits de diputats del PP, Cs i Vox, que van fer referència a l'Estatut d'Autonomia. El president de Les Corts, Enric Morera, va intervindre per a demanar "una mica d'educació" a la síndica del PP, Isabel Bonig, i li va etzibar que la diputada d'UP: "Ha llegit la definició de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, veja vosté quina barbaritat", al mateix temps que va defendre que a la cambra "es respecta la llibertat d'expressió".

El to va continuar elevat durant la rèplica de José María Llanos (Vox), qui es va preguntar "on ha quedat l'estatut d'autonomia en aquesta cambra" i va acusar el Botànic de "voler subjugar els valencians a uns inexistents Països Catalans", que "és un compromís de Vox que mai existiran".

També va haver-hi encreuament de declaracions entre Nathalie Torres (Compromís) i Vicente Fernández (Cs). La diputada de la coalició va acusar Fernández de "cosmopaletisme" i es va preguntar "quina diferència hi ha entre el seu discurs radical o el de Vox". Fernández va replicar: "Hi ha mig milió de valencians que em voten a mi o voten a un altre, no volen el seu full de ruta d'odi". "El que em passe a mi en dos anys m'importa ben poc, mentre estiga ací donaré veu a les persones que m'han votat", asseverà.

El diputat de Cs va criticar el "paperot" del PSPV amb els seus socis i també va llançar desqualificacions a diputats del Botànic als quals va dir "colla de fem" i "pocavergonyes". "Vostés el que volen és matar-nos", els va manifestar, una cosa que Morera va proposar retirar de l'acta. Fernández va defendre que es referia a "matar socialment i arraconar".

Per part del PP, José Antonio Rovira va etzibar al Botànic: "Ja estic fart, sis anys i no heu fet res. Heu multiplicat els interins i els voleu tirar al puto carrer". Mentre, Rosa Peris (PSPV), li va enlletgir l'"endollisme" del PP, que va ser el "càncer de l'administració pública". A més, els va retraure que "no tenen projecte" i que estan "en caiguda lliure", però "la que més" la seua líder, Isabel Bonig, a la qual "alguns li estan tallant els cables del paracaigudes", va dir.