Absolts els nou predicadors jutjats per una estampida al metro de València

Els acusats, de nacionalitat alemanya i d'entre 19 i 41 anys, van negar en el juí la seua responsabilitat i van atribuir el tumult a l'alarma provocada per altres persones, especialment pels crits d'una jove: "Nosaltres no amenacem ningú ni a cap cosa, solament transmetem la Bíblia", van asseverar.

Els acusats, defesos per l'advocat Andrés Zapata, s'enfrontaven a penes de quatre de presó -tal com reclamava Fiscalia- per un delicte de desordres públics en concurs amb un delicte de lesions, ja que una jove que viatjava eixa nit en el metre va patir lesions en els peus.

El tribunal els absol en no veure delicte. Segons consta com a provat en la sentència, els fets van ocórrer a les 23.00 hores del 4 d'agost del 2018, quan els acusats van accedir a un vagó de la línia 5 del metro de València amb un carro de compra de color roig replet de llibres i cuaderns de contingut religiós, motxilles i maletes.

Un dels acusats vestia un jupetí o túnica amb caràcters àrabs, i un altre blandía una gran creu roja. Una vegada en l'interior del comboi, que es trobava replet de persones per ser nit de fira, van començar a realitzar proclames amb un megàfon: "Tenim un missatge per a vosaltres: aquest metro està ple de pecat, de drogues, de fornicació, d'alcohol. La paraula de Déu diu..".

Un dels acusats -prossegueix la sentència- proferia les paraules en alemany amb un megàfon, un altre les traduïa al castellà en veu alta, i un de més enregistrava l'escena mentre un acusat entregava un tríptic a una de les viatgeres asseguda pròxima a ells.

En els tríptics intervinguts figurava la llegenda 'on aniries si morires hui mateix?'. En escoltar les paraules dels acusats, un jove no identificat i al qual acompanyaven altres jóvens, va dir "d'alguna cosa cal morir, cony".

A continuació, alguns viatgers es van alçar espantats dirigint-se cap a la porta del vagó, on es van amuntegar, moment en què aquest jove es va tornar a alçar del seu seient i va dir: "que és mentida, cony. Per l'amor de Déu".

Es va generar una situació de temor entre els ocupants del comboi, als quals els van arribar, no solament les exaltades paraules dels acusats, sinó la possibilitat que poguera tractar-se d'una bomba o un atac amb gas, i van tractar d'eixir del comboi, per la qual cosa van activar el botó de parada del tren, que es va detindre en l'estació d'Albereda produint-se un allau.

Mentre açò succeïa, els acusats van continuar dient: "Jesucrist us estima, no tingueu por, només del pecat". Com a conseqüència de l'estampida, els usuaris del metre es van espentar i van xafar uns a uns altres, resultant contusionades diverses persones que no van requerir atenció facultativa.

Els acusats es van mostrar reticents a deposar la seua actitud i van continuar amb els seus missatges. Només quan va arribar una dotació del Cos Nacional de Policia i es van veure emmanillats, els acusats es van aturar.

Segons el tribunal, no consta acreditat que la intenció dels acusats fora alterar la pau pública o l'ordre públic. Tampoc consta acreditat que els acusats dugueren a terme actes de violència sobre les persones que ocupaven el vagó de metre, ni sobre les coses; ni que es produïra una greu pertorbació del servici públic de transport prestat per Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana.