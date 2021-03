La CUP votará a favor de la investidura de Aragonès pero advierten: "Venimos a generar escenarios de choque"

La militancia de las CUP han avalado el preacuerdo con ERC y votará a favor de la investidura de Pere Aragonès en el pleno de investidura de este viernes. Lo ha anunciado la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, en rueda de prensa, acompañada por el resto de diputados 'cupaires'. En total son nueve los votos de la CUP que se sumarán a los 33 con los que cuenta ERC de sus propios diputados.

No obstante, Reguant que advertido que el acuerdo "no es suficiente y que hace falta ir más allá" y ha querido dejar muy que claro que el apoyo de la CUP "no es un acuerdo de gobierno", y tampoco es "un cheque en blanco".

Aseguran los anticapitalistas que su papel será el de "empujar a la mayoría independentista hacia el cambio. Venimos para generar escenarios de choque" ha advertido Reguant.

La diputada 'cupaire' ha explicado que las bases han dejado claro que "aunque el acuerdo no es suficiente, nuestra fuerza es la que es en estos momentos, y por eso hemos avalado el preacuerdo porque no podemos ir más allá".

"No damos ningún cheque en blanco, pero tampoco nos podemos permitir renunciar al punto de partida" ha argumentado Reguant que ha justificado la decisión de las asambleas en que "la CUP tiene la responsabilidad de sumarse a este objetivo de transformación".

Sobre el hecho de algunas de las organizaciones de las CUP han votado en contra, Eulàlia Reguant ha explicado que "la militancia no avala alguno de los puntos porque considera que son demasiado suaves. Por eso decimos que es un punto de partida, en ningún caso un punto de llegada".

La CUP ha lanzado un mensaje también a los diputados de EnComúPodem exigiéndoles que se posicionen: "Los comuns han de decidir si quieren seguir siendo cómplices del régimen y la comparsa del partido socialistas, o si se quieren sumar a la lucha" ha lanzado Reguant.