Puig diu que el transfuguisme és "indignitat" i espera que Cs puga "superar prompte la seua situació"

Així s'ha pronunciat Puig durant la seua intervenció a Les Corts en la sessió de control, on ha defès que aquesta estabilitat "és un dels grans actius de la Comunitat Valenciana i així ha de continuar".

No obstant açò, la portaveu adjunta de Cs, Ruth Merino, li ha instat a evitar la "condescendència" en parlar del seu grup i el "quasi mig milió de valencians" que els van votar que "continuen mereixent el mateix respecte que el primer dia, passe el que passe".

Per a Merino, el "centre liberal és totalment necessari, més en moments de crispació com aquest". "Que ningú tinga cap dubte que seguirem fent política útil, estenent la mà a dreta i esquerra" però "sent fermes davant els populismes i nacionalismes", li ha agregat.

Ha demanat a Puig que abandone la seua "actitud covard i submissa i lluite pels valencians" davant el Govern, ja que "els seus viatges d'anada i tornada a Madrid ens humilien".

"No sé si de veres hui és el millor dia per a parlar de viatges d'anada i tornada a Madrid", ha replicat Puig, en referència a la marxa de Toni Cantó.