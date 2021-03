Coronavirus.- Investigadors desenvolupen un sistema de detecció i eliminació de la covid-19 en interiors

Segons ha apuntat la UIB en una nota de premsa, els investigadors, en el marc del projecte 'Idequre', treballen en el desenvolupament d'un sistema per a detectar i eliminar el virus causant de la covid-19 en espais interiors d'hospitals, residències de persones majors, comerços i establiments hotelers, entre uns altres.

En la primera part del projecte, el grup d'investigació en Biologia Molecular i Salut Global (Molone) de la UIB, dirigit pel doctor Josep Mercader, juntament amb el grup d'investigació en Inflamació, Reparació i Càncer en Malalties Respiratòries de l'IdISBa, al qual pertany el doctor Ernest Sala, cap del Servici de Pneumologia de l'Hospital Universitari Son Espases, han desenvolupat una metodologia que permet detectar i quantificar els nivells ambientals de SARS-CoV-2 en espais tancats mitjançant una PCR digital.

El sistema pren mostres de partícules d'un a cinc micròmetres (cada micròmetre és una mil·lèsima part d'un mil·límetre) presents en l'aire, i posteriorment aïlla l'ARN, una biomolècula que conté la informació genètica del virus.

A partir de l'anàlisi de les mostres per PCR digital s'aconsegueix determinar, no solament la presència del virus, sinó també la seua concentració.

Gràcies a aquesta metodologia, es pot estimar el risc d'infecció en espais tancats i facilitar la gestió de les tasques de desinfecció. L'eficàcia d'aquesta metodologia s'ha analitzat en les instal·lacions de l'Hospital Universitari Son Espases.

Segons han afegit, de manera paral·lela al desenvolupament de la metodologia de detecció duta a terme pels investigadors, l'investigador de la Universitat Politècnica de València Hermenegildo García Baldoví està desenvolupant un sistema de desinfecció de l'aire d'espais tancats.

Aquest sistema és un dispensador d'aerosol que pot nebulitzar compostos desactivadors del virus i altres patògens, però que no suposa cap risc per a la salut humana ni per al medi ambient, amb l'objectiu de reduir la concentració del virus causant de la covid-19 i el perill de contagi.

El projecte s'està duent a terme amb el finançament de l'Idisba a través de la convocatòria d'expressions d'interés per al finançament de projectes covid-19.