El ple de l'Ajuntament d'Alacanta prova definitivament els pressupostos 2021 amb les abstencions de PSPV i Vox

En sessió plenària extraordinària, la corporació ha donat llum verd a uns comptes que ascendixen a un muntant de 274.252.555,90 euros, un 4,68% més respecte a l'exercici anterior, i que registren un creixement de la despesa social, a la qual es destinen més d'11 milions d'euros, així com un "important esforç inversor" que aplega als 17,9 milions d'euros per a "fomentar la recuperació econòmica de la ciutat", tal com defenen PP i Cs.

L'alcalde 'popular', Luis Barcala, ha destacat el "consens" durant la tramitació i la negociació dels pressupostos, que arrepleguen "aportacions de tots els grups polítics". "Cal agrair l'esforç de totes les formacions, associacions i sindicats; els comptes arrepleguen aportacions de tots, una altra cosa és que alguns consideren que hagen sigut insuficients, això és una altra valoració", ha conclòs.

En el torn d'intervencions, l'edil 'popular', Lídia López, ha explicat que, després de la seua aprovació inicial el passat 16 de febrer, els comptes han estat en període d'exposició pública durant 15 dies i que s'han rebutjat les al·legacions de 12 entitats veïnals i sindicats per "motius tècnics".

Sobre els vots en contra, ha acusat Compromís i Unides Podem d'"anteposar el sectarisme" i d'actuar amb el "no pel no". "Estan fora de tota realitat, ja que no coneixen el que necessita aquesta ciutat per la pandèmia; tots hem fet concessions pel bé d'Alacant sense mirar per interessos partidistes", ha dit López.

Per part de Cs, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, després d'agrair el "treball" i "esforç" dels tècnics i empleats, ha qualificat els pressupostos com "molt bons" i "altament necessaris" que estan centrats en "tres eixos principals: les persones, la recuperació econòmica i la ciutat, amb un reforç dels seus servicis". "Estem vetlant per a fer d'Alacant una ciutat altament competitiva i emprenedora, social i amb els millors servicis.

En la mateixa línia, ha destacat que són uns pressupostos d'un equip de govern "sòlid i unit", pensats "per i per als alacantins, allunyats de batalles partidistes que aquest consistori va patir durant la legislatura passada de manera greu".

El portaveu de Vox, Mario Ortolá, ha assenyalat que són uns pressupostos "necessaris" malgrat que "que poden agradar més o menys". "Reconeixem que l'equip de govern ha acceptat les nostres exigències, encara que la reducció d'algunes partides han sigut insuficient; no obstant açò, no bloquejarem l'aprovació dels comptes i menys en temps de pandèmia", ha indicat.

També, el regidor del PSPV Miguel Millana ha confirmat l'abstenció del seu grup i ha demanat a l'equip de govern que oferisca "expectatives positives" a la ciutadania, i ha ressaltat "la necessitat d'injectar recursos des de l'Ajuntament a pimes i empreses per a evitar els seus tancaments".

"No ens hem oposat a l'aprovació a causa de la rapidesa en l'aplicació de mesures, que és un factor estratègic important per a lluitar contra la incertesa de les persones", ha sostingut Millana.

"RETARD" I "ANTISOCIALS"

Els grups Compromís i Unides Podem han ratificat el seu vot en contra als comptes de PP i Cs, com ja va ocórrer en la sessió d'aprovació inicial i en les comissions d'Hisenda.

El portaveu i regidor de Compromís, Natxo Bellido, ha insistit en el "retard" en l'aprovació dels comptes, que arriben "a l'abril" quan la intenció era traure'ls abans de la fi del 2020. "Votem en contra per la manca d'inversions en aquests pressupostos grisos i tristos, que es recolzen en l'agenda de la ultradreta en comptes d'atendre les necessitats de la ciutat i dels veïns", ha conclòs.

L'edil d'UP Vanessa Romero ha sostingut que la formació vota en contra a causa que es tracta d'uns comptes "de les tres dretes" i que tiren avant amb el suport "incomprensible" del PSPV. Així mateix, ha criticat que siguen els "més antisocials de la història de l'Ajuntament". "No aposten pels barris ni pels més desfavorits, uns pressupostos allunyats del que havien de ser: els pressupostos de la dècada i no solament els de 2021", ha dit.

Igualment, ha afegit que "és normal" que la ciutadania "tinga una idea antisocial i antidemocràtica" del consistori "després d'allò demostrat durant la fase d'al·legacions", en la qual s'han rebutjat totes les propostes per "motius tècnics".