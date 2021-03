Sofía Suescun carga contra Gloria Camila: "Llevaba a Kiko a derrochar, por el mal camino"

Nadie descubre América si dice que Sofía Suescun y Gloria Camila se llevan como el ratón y el gato y que aprovechan la más mínima oportunidad para volverse a lanzar algún que otro dardo. Ahora mismo la hija de Rocío Jurado y Ortega Cano está con la mente puesta en otros menesteres a raíz de las palabras de Rocío Carrasco, pero la modelo navarra de 24 años no ha dudado en cargar contra ella en sus últimas declaraciones.

Suescún ha recibido a la revista Lecturas para una entrevista en su actual casa, en la que vive con su madre, Maite Galdeano, y sus mascotas, de la que pronto se mudará a una increíble vivienda de cerca de 1.300 metros cuadrados en las afueras de Madrid y que sin embargo no compartirá con su pareja, Kiko Jiménez, quien vive muy cerca.

Su idea es que cada uno tenga su espacio aunque sea vean con toda la frecuencia posible, como le ha explicado a la publicación, señalando el buen momento que vive en relación al amor con el andaluz y que les está costando su esfuerzo, pero que sus caracteres ahorradores y el tesón que ponen en su trabajo es lo que les está ahora beneficiando para poder estar donde están.

"No soy muy caprichosa. Todo lo que he ganado está invertido, no he derrochado nada", afirma tras explicar cómo el ático en el que actualmente vive está pagado al completo y sin hipoteca, algo a lo que seguro que ayudó ser la ganadora de Supervivientes en su momento.

Ha sido entonces cuando ha aprovechado para mandarle la pulla a Gloria Camila. Según Suescún, aunque ahora se compenetren muy bien, en su principio Kiko no era así. "Me contaba que su anterior pareja lo llevaba por el mal camino, a derrochar, con un ritmo de vida muy alto y, al final, se te pegan las malas costumbres. Él hasta sufría", ha revelado.

Este dato, que seguro que la hija de Ortega Cano responderá cuando no tenga la mente pensando en cómo están afectando las palabras de Rocío Carrasco a la familia, contrasta con el buen momento que vive Suescún, quien por si fuera poco está ilusionadísima con su nuevo proyecto, pues acaba de lanzar su primera línea de bikinis.