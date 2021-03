Arzobispo de Toledo aboga por preparar las iglesias "con mimo" para vivir "por dentro" una Semana Santa "distinta"

"Toda la humanidad está viviendo una noche oscura terrible, de auténtico conflicto, que nos impulsa y llama a dar respuesta compartiendo con los más necesitados e imitando 'tu generosidad' como se dice en el prefacio de la Cuaresma", señala el arzobispo toledano en su escrito semanal en el que esgrime las claves para celebrar esta Semana Santa.

En este sentido, pide meditar el ministerio central de la fe señalando que no sería bueno "tirar la toalla" y dar una paso "a nuestros pesimismos de siempre" y a no vivir "con los sentimientos del Corazón de Cristo nuestra vida en estos momentos nada fácil para nadie, en una humanidad que no parece encontrar la salida, cuando se aleja de Dios".

CINCO SUGERENCIAS

Es por ello por lo que hace cinco sugerencias para la Semana Santa pasando por una buena confesión para vivir el perdón de los pecados y la reconciliación "tan necesaria siempre" y que en estos momentos nos ayudará a caminar en vida y santidad.

Segundo, participar en las parroquias en los oficios, "como un volver a casa con el corazón esperanzado". "Acude con la comunidad parroquial que te espera y te acoge siempre".

En tercer lugar, apuesta por preparar la riqueza litúrgica de estos días, para los que se tienen que quedar en casa, la sigan a través del Canal Diocesano de Televisión, Radio Santa María. "No nos perdamos, por no prepararlo convenientemente, la riqueza inmensa del Triduo Pascual, donde celebramos los misterios centrales de nuestra fe".

VISITAR LOS MONUMENTOS

La cuarta sugerencia del arzobispo pasa por acudir a los templos a visitar los monumentos, siguiendo la normativa sanitaria, "como en todo y a vivir este tiempo de gracia y salvación".

Finalmente, señala que en los templos, capillas o en la catedral, se va a celebrar muchas devociones que son riquezas especiales de estos días, como el Viacrucis, la Hora Santa, el Sermón de las Siete Palabras "Acude a vivir la alegría y el gozo, unido al Señor "que nos amó hasta el extremo".