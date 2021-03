El pleno aprueba de manera definitiva los presupuestos municipales 2021 con las abstenciones de PSPV y Vox

En sesión plenaria extraordinaria, la corporación ha dado luz verde a unas cuentas que ascienden a un montante de 274.252.555,90 euros, un 4,68% más respecto al ejercicio anterior, y que registran un crecimiento del gasto social al que se destinan más de 11 millones de euros, así como un "importante esfuerzo inversor" que alcanza los 17,9 millones de euros para "fomentar la recuperación económica de la ciudad", tal y como defienden PP y Cs.

El alcalde 'popular', Luis Barcala, ha destacado el "consenso" durante la tramitación y la negociación de los presupuestos, que recogen "aportaciones de todos los grupos políticos".

"Hay que agradecer el esfuerzo de todos las formaciones, asociaciones y sindicatos; las cuentas recogen aportaciones de todos, otra cosa es que algunos consideren que hayan sido insuficientes, eso es otra valoración", ha concluido.

En el turno de intervenciones, la edil 'popular', Lídia López, ha explicado que, tras su aprobación inicial el pasado 16 de febrero, las cuentas han estado en periodo de exposición pública durante 15 días y que se han rechazado las alegaciones de 12 entidades vecinales y sindicatos por "motivos técnicos".

Sobre los votos en contra, ha acusado a Compromís y Unides Podem de "anteponer el sectarismo" y de actuar bajo el "no por el no". "Están fuera de toda realidad, ya que no conocen la realidad que necesita esta ciudad por la pandemia; todos hemos hecho concesiones por el bien de Alicante sin mirar por intereses partidistas", ha dicho López.

Por parte de Ciudadanos, la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, tras agradecer el "trabajo" y "esfuerzo" de los técnicos y empleados, ha calificado los presupuestos como "muy buenos" y "altamente necesarios" que están centrados en "tres ejes principales: las personas, la recuperación económica y la ciudad, con un refuerzo de sus servicios". "Estamos velando para hacer de Alicante una ciudad altamente competitiva y emprendedora, social y con los mejores servicios.

En la misma línea, ha destacado que son unos presupuestos de un equipo de gobierno "sólido y unido", pensados "por y para los alicantinos, alejados de batallas partidistas que este consistorio sufrió durante la legislatura pasada de manera grave".

El portavoz de Vox, Mario Ortolá, ha señalado que son unos presupuestos "necesarios" pese a que "que pueden gustar más o menos". "Reconocemos que el equipo de gobierno ha aceptado nuestras exigencias, aunque la reducción de algunas partidas han sido insuficiente; no obstante, no vamos a bloquear la aprobación de las cuentas y menos en tiempos de pandemia", ha indicado.

También, el concejal del PSPV Miguel Millana ha confirmado la abstención de su grupo y ha pedido al equipo de gobierno que ofrezca "expectativas positivas" a la ciudadanía, así como ha resaltado "la necesidad de inyectar recursos desde el Ayuntamiento a Pymes y empresas para evitar sus cierres".

Asimismo, ha añadido que "no nos hemos opuesto a la aprobación debido a la rapidez en la aplicación de medidas, que es un factor estratégico importante para luchar contra la incertidumbre de las personas", ha sostenido Millana.

"TARDANZA" Y "ANTISOCIALES"

Los grupos Compromís y Unides Podem han ratificado su voto en contra a las cuentas de PP y Cs, como ya ocurrió en la sesión de aprobación inicial y en las comisiones de Hacienda.

El portavoz y concejal de Compromís, Natxo Bellido, ha insistido en la "tardanza" en la aprobación de las cuentas, que llegan "en abril" cuando la intención era sacarlas adelante a finales del 2020. "Votamos en contra por la carencia de inversiones en estos presupuestos grises y tristes, que se apoyan en la agenda de la ultraderecha en vez de atender las necesidades de la ciudad y de los vecinos", ha concluido.

La edil de UP Vanessa Romero ha sostenido que la formación vota en contra debido a que se trata de unas cuentas "de las tres derechas" y que salen adelante con el apoyo "incomprensible" del PSPV. Asimismo, ha criticado que sean los "más antisociales de la historia del Ayuntamiento". "No apuestan por los barrios ni por los más desfavorecidos, unos presupuestos alejados de lo que debían ser: los presupuestos de la década y no sólo los de 2021", ha dicho Romero.

Igualmente, ha añadido que "es normal" que la ciudadanía "tenga una idea antisocial y antidemocrática" del consistorio "después de lo demostrado durante la fase de alegaciones", en la cual se han rechazado todas las propuestas por "motivos técnicos".