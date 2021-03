Portaveu adjunta de Cs a Les Corts: "No sé si Toni Cantó estarà nominat al Goya a la millor interpretació"

"No sé si Cantó estarà nominat al Premi Goya a la millor interpretació i guió", ha ironitzat, després de recordar que fa unes setmanes va dir que anava a tancar la seua etapa política perquè estava desencantat i que telefonaria el seu representant per a tornar al teatre. "Però a qui ha telefonat és a Isabel Díaz Ayuso", ha recalcat als corredors del parlament abans del ple.

La diputada 'taronja' ha reaccionat així a l'oferiment que Cantó ha rebut per part de la presidenta regional i candidata del PP a revalidar el 4M, amb la qual també es va reunir ahir. L'exsíndic està empadronat a Madrid i ja ha deixat clar que no tindrà problema per a presentar-se als comicis.

Tot açò, per a la portaveu adjunta, demostra que Toni Cantó ja està fora de Cs i "es marxa a Madrid" dins d'una decisió personal. "Les valoracions estan fora de lloc ara. Nosaltres ja hem passat pàgina i continuem en el grup parlamentari amb ganes de treballar, els 18 diputats, per a continuar la nostra responsabilitat i compromís amb els valencians", ha asseverat.

Dit açò, ha posat l'accent que el compromís de Cantó era amb els valencians i que açò suposa "xafar el carrer, estar ací i plantejar iniciatives".

"ELL VA DIR QUE SE N'ANAVA DE LA POLÍTICA"

Sobre si se senten traïts, Peris ha sostingut que això l'haurà de valorar la societat, encara que ella només pot parlar "a nivell particular". Sí ha repetit el missatge que va compartir ahir en Twitter en assabentar-se que "sentia els valencians d'usar i tirar". Ha assegurat que ella es va creure el seu "relat" que estava desil·lusionat i volia reprendre la seua carrera d'actor amb dos productores de televisió: "Ell va dir que se n'anava".

Amb tot, la diputada de Cs ha rebutjat que l'eixida de Cantó desestabilitze el partit, mostrant-se convençuda que són "més necessaris que mai davant aquests populismes i la fartada que es genera en la política". I ha resolt que caldrà preguntar a ell i als votants si és creïble.

Una altra portaveu adjunta del grup, Ruth Merino, s'ha limitat a afirmar prèviament que Toni Cantó "és lliure de fer el que vullga i prendre la decisió que vullga", mentre ella està centrada a treballar pels valencians.