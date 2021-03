Suspenen la vaga en Pilkington després d'un principi d'acord

Fi, de moment, a la vaga en l'empresa Pilkington de Sagunt pels acomiadaments que planejava la direcció. El comité d'empresa de la signatura dedicada a la fabricació de vidres en l'àmbit de l'automoció va suspendre ahir la vaga que tenia convocada després d'arribar a un principi d'acord amb la direcció de la mercantil, en el qual ha mediat la Direcció General de Treball.

Segons aquest acord, es garantirà l'ocupació en l'empresa amb seu en la capital del Camp de Morvedre fins al dia 30 de setembre de 2021, per al que serà necessari prorrogar l'ERTO fins a eixa data. A més, hi ha un compromís de no deslocalitzar motles, línies i utillatges de la planta de Sagunt mentre dure la negociació perquè res canvie mentre es negocie.

De la mateixa manera, s'ha acordat mantindre el calendari d'ERTO preestablit per als mesos de març i abril, conforme es va comunicar en la convocatòria de vaga excepte causa acreditada i justificada per part de l'empresa de noves necessitats de producció. També es donarà informació puntual d'estoc setmanal i les modificacions que es puguen realitzar i un report de producció diari; i es manté en vigor l'acord de juliol de 2020.

Segons van apuntar ahir fonts coneixedores de l'acord, hi haurà una Mesa fins a juny per a poder estudiar la viabilitat de la planta, amb possible ampliació de la duració; i una primera reunió el divendres, 26 de març. La següent, el 30 de març. Les trobades seran almenys setmanals i quan siguen requerits per qualsevol de les parts amb presència de l'administració, amb la Direcció General de Treball i qui aquesta determine almenys el dia 30.

Així mateix, la part social s'ha compromés a suspendre la vaga fins al dia 6 d'abril amb el compromís que, conforme s'avance en el compliment del present acord, es realitzaran successives suspensions d'aquesta.

A petició dels representants de la plantilla, i en l'àmbit de la convocatòria de la vaga, les parts han reconegut que s'han produït “situacions de tensió”, però ja que no s'han provocat danys importants, l'empresa s'ha compromés a no prendre cap mesura contra cap treballador o treballadora que estiguera en el piquet en aquests passats dos dies de vaga, retirant en el seu cas qualsevol denúncia i renunciant a totes les accions civils, penals i laborals.

El sector automobilístic de la Comunitat Valenciana pateix les conseqüències de la crisi econòmica, agreujada per la pandèmia de coronavirus. Als continus ERTO i ERE que s'han anat encadenant en Ford Almussafes, l'autèntica locomotora del sector a la regió, se sumen els problemes que travessen nombroses empreses subsidiàries i auxiliars dedicades a la fabricació de subministraments o components.

Una d'elles és Pilkington, a Sagunt, que subministra vidre als principals fabricants d'automòbils d'Espanya, entre ells Ford, però també a Seat, Mercedes, Peugeot, Citröen o Renault, i que compta amb més de 400 treballadors.

Dilluns passat, aquests empleats van iniciar una vaga en protesta per la intenció de la multinacional de tancar una de les línies de producció de la planta i acomiadar a 37 persones.

Calero porta el cas al Govern

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Gloria Calero, ha traslladat a l'Executiu central la problemàtica de Pilkington. Calero, que va ser alcaldessa de Sagunt, va assegurar al comité d'empresa que va informar sobre la preocupació pel futur de la planta.