Carlos Aguilera revela en l'exposició de 'Fragments' la "fascinant" cara B de les festes Populars

Carlos Aguilera revela el fascinant que pot resultar la part més casolana i allunyada dels focus de les festes populars en l'exposició de 'Fragments', que es pot contemplar fins al pròxim 30 de maig en el Museu Valencià de la Il·lustració i la Modernitat (MuVIM).

Sota el títol 'Educandos de Benejúzar', que pren el nom d'un popular pasdoble, l'autor exhibeix el projecte guanyador de la tercera Beca Fragments que convoca la Unió de Periodistes Valencians dins del seu projecte per a fomentar el fotoperiodisme.

'Educands de Benejúzar' és un assaig fotogràfic desenvolupat al Baix Segura durant els mesos d'estiu, quan multitud de pobles celebren les festes patronals. El treball, que es presenta tant com exposició com en format lliure, se centra en els aspectes de les festejos que queden al marge de la programació oficial, és a dir, una sort de "cara B" que queda lluny dels escenaris, els focus i els programes oficials.

"És un treball que comence a fer d'una forma molt natural quan la meua cosina ix triada reina de les festes del poble. En eixe moment la família i els amics ens posem a decorar el seu carrer per al dia de la coronació i comence a fotografiar eixe procés de manera paral·lela. Amb la beca, el focus s'amplia i comence a recórrer tots els pobles del Baix Segura durant les seues festes per a fotografiar tot allò que m'interessa", explica Aguilera.

El fotògraf es va centrar, sobretot, en les activitats prèvies a la festa i que tenen lloc en cotxeres particulars, magatzems i al carrer. "La meua intenció és transmetre la fascinació pel cartó, les coses a mitjà fer, les disfresses barates i, en definitiva, la part més casolana de la festa", resumeix.

A més de l'exposició de la beca Fragments, enguany el projecte compta de nou amb una exposició col·lectiva en el MuVIM a càrrec de l'alumnat de l’EASD, 'Exercicis en Velluters', que sorgeix després d'un conveni de formació entre l'escola i l'associació de periodistes.

Conferències i tallers

De manera paral·lela a la mostra arranca, a més, un cicle de conferències i tallers sobre periodisme gràfic que comptarà amb professionals de prestigi com Lua Ribeira, Cristina de Middel i Juan de la Cruz Megías.

El comissari de Fragments, Pablo Brezo, subratlla que aquesta iniciativa "utilitza com a vehicle el fotoassaig per a recórrer i revelar un territori propi dels valencians que és la nostra memòria visual".

"Des d'aquest punt de partida -continua- hem preparat una oferta per a especialistes i públic general que continua fomentant la formació dels professionals, la producció de continguts que col·laboren en la generació d'una memòria visual pròpia en format d'assaig fotogràfic que eleve la sensibilitat del públic general cap a la necessitat que té la nostra societat de continuar generant aquest tipus de continguts. Precisament en un moment en què la crisi de la premsa ha deixat òrfena la producció d'aquesta mena de treballs".

Per part seua, la presidenta de la Unió de Periodistes, Noa de la Torre, assenyala que, des d'aquest col·lectiu en general i des de Fragments en particular, "tractem de dignificar el fotoperiodisme, facilitant als becats les condicions òptimes, tant econòmiques com tècniques, per a desenvolupar els seus projectes i que puguen produir continguts de llarg recorregut i en profunditat".

La diputada del MuVIM, Gloria Tello, ha ressaltat que 'Fragments' és "un ambiciós projecte molt lligat a aquest museu i s'ha consolidat com una eina essencial per a descobrir i donar a conéixer a joves fotògrafs i fotògrafes, els qui amb els seus treballs aporten noves perspectives creatives".

Precisament, el director del museu, Rafa Company, apunta que, amb aquesta tercera edició, "s'aferma una col·laboració institucional que ha convertit el MuVIM, a partir de la fotografia, en la casa del talent valencià". I és que "la fotografia continua sent un referent visual únic, un document de la realitat i una invitació a la reflexió, motiu que l’ha portat a convertir-se en un dels referents artístics centrals del museu", conclou Amador Griñó, cap d'Exposicions del MuVIM.