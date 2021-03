La confesión de India Martínez que ha emocionado en directo a Sara Carbonero en su duro momento personal

Sara Carbonero condujo este miércoles el acto de presentación del primer libro de poesía de India Martínez, Verdades a medias, motivo por el que le realizó una pequeña entrevista junto a la Casa del Libro que se ha emitido tanto en el perfil de la artista como en el de la propia librería.

Lo que no esperaba la periodista, que atraviesa un duro momento personal tras anunciar hace unos días su separación de Iker Casillas tras más de una década de relación, es que ella misma acabaría convirtiéndose en la protagonista.

Y lo fue por una confesión a modo de respuesta por parte de la cantante cordobesa.

Carbonero le preguntó a India cuál es su referente en la vida, a lo que la andaluza contestó que su madre y su abuela, que falleció el pasado año. Sin embargo, quiso añadir una cosa más: "Tú eres una inspiración para mí como mujer", le dijo en directo a Sara.

Algo descolocada y visiblemente emocionada, la periodista también alcanzó a decir unas bonitas palabras a India. "Cuando he leído tu libro he dicho que es tan bonito leerte, al igual que escucharte. No sé con qué me quedaría".

Y sobre el libro que presentaba dijo: "Es un libro para disfrutarlo con calma, leerlo varias veces".