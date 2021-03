Lucía, de 'La isla de las tentaciones', aclara su "único" retoque en la cara y el motivo por el que la tiene diferente

La isla de las tentaciones 3, que este jueves llega a su fin con los reencuentros entre las parejas seis meses después de abandonar acabar el reality, ha tenido en Lucía a una de sus principales protagonistas.

La que fuera novia de Manuel, y que abandonó el programa sola tras la aventura de este con Fiama, ha salido al paso en sus redes sociales de las informaciones que apuntan a que se ha hecho varios retoques en el rostro.

Sin embargo, la joven andaluza niega este extremo y explica la única intervención que se ha realizado desde que regresó de República Dominicana.

"Quiero aclarar que el único retoque estético que tengo son los labios", ha escrito en sus stories de Instagram.

Además, desvela el motivo por el que su cara ha cambiado, y no es otro que haber cogido algo de peso -necesario-, según ella.

"Para todos los que me veis diferente, llegué de la isla con 40 kilos después de eso soy muy feliz así que he cogido 10 kilos, que falta me hacían. De ahí que tenga la cara redonda", ha dicho orgullosa.