Ni Jesús ni Isaac: Marina abandona 'La isla de las tentaciones' sola

Este miércoles, Telecinco emitió las hogueras finales de la tercera edición de La isla de las tentaciones'. En ellas, casi todo fue previsible, pero quizá muchos y muchas no esperaban que Marina decidiera volver de República Dominicana sola: "Necesito llegar a mi casa, pensar y acostumbrarme a esta nueva vida, a todo lo que he hecho, y necesito mi tiempo", contó la sevillana.

Como no podría ser de otra manera, hizo alusión a Isaac, su gran compañero durante todo el programa. "Con Isaac sentí lo que en la vida me imaginé que iba a sentir. Le voy a echar de menos. O él me va a echar de menos y me va a salir ir a buscarlo, o me va a venir a buscar. La conexión que he tenido con esta persona es muy fuerte y tengo claro que fuera le buscaré", adelantó.

Pero antes, hubo un fuerte cruce de reproches entre ella y el que fuera su novio, Jesús. La mayoría de ellos giraban en torno a las infidelidades que ambos habían realizado. "No me arrepiento ni me siento avergonzada, tengo 21 años y la madurez y libertad para hacer lo que me dé la gana. He sentido por este chaval, sí, lo he hecho. Ya está, lo veo super natural. Es algo que tú hubieras hecho perfectamente", se defendió Marina por su parte.

Mientras tanto, Jesús decía que se había dado cuenta de que Marina no era la persona adecuada para él: "La persona que tenía al lado era la equivocada, venía engañado y a base de hostias me he dado cuenta de todo", dijo. "Estoy destrozada. Cerrando una etapa. A esta persona la quiero pero es que necesitaba abrir los ojos. Te pido perdón porque te he fallado, pero prefiero fallarte a ti que fallarme a mí", comentó Marina.

Jesús abandona solo #LaIslaDeLasTentaciones12 y él y Marina se rompen 💔 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/FUJGHOOeh7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

"Quédate con lo bueno. Espero que alguna persona te quiera la mitad de lo que yo te quiero, porque si es la mitad ya te ha querido mucho", le ha dicho Jesús a modo de despedida, algo que hizo llorar a Marina. "De verdad le he querido muchísimo. Estoy fatal, estoy destrozada, pero esto lo necesitaba y sabía que lo iba a pasar mal", concluyó.