Los vaticinios se cumplieron, y Hugo y Lara volvieron juntos de República Dominicana. A lo largo de su paso por La isla de las tentaciones, ambos dejaron claro que no tenían tentaciones más allá de ellos mismos, y exteriorizaron en más de una ocasión que la isla les había aportado seguridad en su relación.

Sin embargo, y antes de que tomaran le decisión, ambos hablaron sobre algunas rencillas, como la famosa Mari, sobre quien Lara no sabía nada. Esta llegó a la hoguera seria, crítica y reticente a las muestras de cariño, pero terminó ablandándose ante Hugo. El gallego se mostró, ya de antemano, nervioso y preocupado por cómo lo recibiría su novia: "Cada día me dolía más por ese miedo a perderla, y lo sigo teniendo. Hasta que no esté conmigo, no me voy a quedar tranquilo".

Después, la pareja tuvo algunos desencuentros mientras veían las imágenes por comentarios de ambos, pero la tensión que quedaba terminó por deshacerse cuando Tronti tuvo la oportunidad de ver vídeos de Hugo llorando mientras la echaba de menos y temía haberla perdido.

"No pensaba que esto fuera tan fuerte y tan real. Lo pasé realmente mal, porque me faltaba un cachito de mí", explicó Hugo. Tanto es así, que llegó con varias cosas muy claras: "Quiero irme contigo y casarme contigo", algo que ella pidió que le demuestre. "Yo quería ver a un hombre y no a un niño, que me dé estabilidad, pero me lo tiene que demostrar. No sirve de nada lo que me pueda decir aquí si luego salgo y es lo mismo de antes", dijo Lara, escéptica.

Por parte, Hugo comenzó a demostrarlo... verbalmente. "Para empezar, que te quiero con locura, que un despertar sin ti no mola, no lo quiero… para mí eres la mujer de mi vida y te quiero, Lara. No me salen más cosas. Yo a partir de hoy, si ella quiere salir conmigo de aquí, voy a intentar que sea la persona mas feliz del mundo", dijo.

Tronti le respondió muy favorablemente. "Estoy bien, estoy contenta. He visto un cambio en ti. No me esperaba este Hugo, pensaba que vendría como un niño, que no hablaría de la mitad de las cosas… quiero que fuera haya estabilidad, un futuro... y que lo siga demostrando, pero sabes que estoy enamorada de ti y quizá teníamos que venir aquí para darnos cuenta", reflexionó.

Finalmente, los dos decidieron marcharse juntos de la isla y con grandes planes de futuro: “Vamos a tener muchos hijos y muchos animales”, dijo Lara. Además, tan seguros están de que esta experiencia ha reforzado su relación, que ya han invitado a Sandra Barneda a su boda, en el caso de que la hubiera.