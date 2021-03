Lara rechaza la cita final con Jesús en 'La isla de las tentaciones': "Lo veo forzado, me está vendiendo la moto"

Este miércoles, Telecinco emitió la esperada hoguera final de La isla de las tentaciones. Pero antes, las parejas tuvieron sus últimas citas. En el caso de la villa de los chicos, solo Diego tuvo una cita junto a Carla, su tentadora favorita.

Por otro lado, tanto Raúl como Hugo decidieron no tener citas pues reconocieron que, a lo largo de todo el programa, solo habían tenido la mente para sus respectivas novias. El de Jesús fue un caso muy distinto, pues acudió a la reunión pertinente con Sandra Barneda seguro de que quería la cita, pero fue rechazado por Lara.

Y es que, la gallega se convertía en su última conquista después de dedicarse a conocer, a lo largo del resto de semanas del concurso, a Stefany. "No quiero ir, mentiría si dijera que me apetece. Creo que me ha vendido la moto, lo veo un poco forzado, hemos tenido dos conversaciones, ni siquiera te conozco y estás muy cariñoso conmigo", explicó Lara.

Lo que parecía imposible ocurrió, y Stefy sa saltó sus sentimientos de enemistad hacia ella y alabó la decisión de Lara, diciendo que le parecía lo más coherente: "Lo de Jesús me parece ridículo y patético, no quiero seguir formando parte de este sinsentido". De esta manera, Jesús se quedaba sin cita después de su llamativo giro de guion en La isla de las tentaciones, cuando decidió besar a Lara.

Lara RECHAZA a Jesús: "Lo veo todo muy forzado. Siento que me estás vendiendo la moto" #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/81QRJAPHNS — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

Esto rompió el corazón de Stefy, que incluso amenazó con marcharse cuando vio el percal que se avecinaba, sintiéndose utilizada y traicionada. "Vivíamos en una mentira. Venir aquí me ha dado todas las respuestas que quería obtener y me ha dado mucha pena", comentó después el sevillano sobre su relación con Marina.