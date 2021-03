Cayetana Guillén-Cuervo desvela su punto débil en 'El hormiguero': "Soy insegura y vulnerable"

Cayetana Guillén-Cuervo fue la protagonista de este miércoles en El hormiguero, al que acudió para presentar su nueva obra de teatro, Puertas abiertas, que se estrena el 1 de abril en el Teatro Español de Madrid y que está inspirada en los atentados islamistas de París.

"Es una función espejo que pone al público frente a sus prejuicios y sus miedos", le comentó la invitada a Pablo Motos sobre la obra, pero también quiso destacar la actuación de su compañero, el actor español de origen marroquí Ayoub El Hilali.

"Era muy importante que la persona que hablara de islamofobia supiera de lo que hablaba, por eso quise estar presente en el casting de mi futuro compañero en la obra. Ayoub es muy sensible, culto, buen actor y allá donde va, suma", afirmó la actriz.

Motos le preguntó a su invitada: "¿Qué tal llevas las críticas? Me han dicho que te afectan un poco...". Guillén-Cuervo le contestó que las llevaba muy mal y confesó que "soy insegura y vulnerable".

"Pero todos somos blanditos por dentro... ¿Has probado a no leerlas?", comentó el valenciano. La actriz comentó que "no quiero que ni que me las digan, ni las buenas ni las malas. Puedo tener cien buenas, que una mala me lo fastidia todo".

Y añadió que "es imposible que no te afecten sobre todo cuando lo que ofreces eres tú. Lo que puedo aportar es lo que se ve: Mi piel, mi voz, mi pelo... es lo que aporto a los personajes". Concluyó diciendo que "si se están metiendo con eso, lo hacen directamente conmigo y es muy difícil de gestionar".

Cayetana Guillén-Cuervo, en ‘El hormiguero’. ATRESMEDIA

La profesión de actor es muy inestable, ya que pueden participar en un éxito como encadenar varios fracasos. Motos quiso saber si era cierto que los actores viven pendientes de un teléfono.

"Es absolutamente cierto, por eso hago quinientas cosas, pensé que debía formarme bien para ser una mujer transmedia, toco todos los palos que tengan que ver con la comunicación y nunca estoy parada", señaló la invitada.