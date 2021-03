Suárez-Quiñones no ve "justificaciones jurídicas" para cerrar las pistas de esquí de Navacerrada

Así lo ha señalado en el transcurso de la reunión del patronato del Parque Nacional Sierra de Guadarrama. En declaraciones recogidas por Europa Press, el consejero ha señalado que durante la reunión, que ha durado más de cuatro horas, se ha debatido el cese de la concesión de las pistas de esquí de Navacerrada.

En este sentido, la directora del organismo autónomo Parques Nacionales ha explicado una decisión que para la Junta no tiene "justificación jurídica". "Las justificaciones puede ser de otro tipo, filosóficas o de cualquier tipo de justificación política, pero hemos puesto de manifiesto la contrariedad con las formas. Entendemos que no es admisible que las administraciones gestoras, que somos las comunidades autónomas, nos hayamos enterado por la prensa de la decisión de no renovar o no volver a confeccionar las instalaciones. Creemos que eso no es admisible", ha apuntado.

Para el consejero la colaboración y la "lealtad" entre las administraciones exige "espacios de diálogo", por lo que ha rechazado trabajar con "política de hechos consumados". "Creemos que la dignidad y el respeto que merece el territorio exige que esa decisión tiene que haber sido tomada previa consulta, previa reunión con las comunidades autónomas donde se pongan encima de la mesa los planteamientos, donde se preparen las actuaciones que sea necesario, si es que hay que tomar esa decisión, pero no tomarla y luego sentarse a ver qué es lo que tenemos que hacer", ha incidido.

De ahí que haya expresado su malestar con este tipo de "obrar" que, ha recordado, no es la primera vez que lleva a cabo el Gobierno, en referencia a la catalogación lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) que afecta "mucho" a Castilla y León.

"Somos una comunidad Leal, que mantenemos una lealtad institucional en todos los ámbitos y con todas administraciones. Creemos que no merecemos ese trato y por tanto le hemos puesto de manifiesto a la directora del organismo autónomo, Parques Nacionales, que no se puede actuar así", ha continuado.

No obstante, la Junta ha tendido "la mano" para que se pongan los planteamientos por parte del Ministerio para buscar la "mejor solución" para el futuro de la Comunidad. "E en el patronato está representado lo público y lo privado y hubiera sido bueno que esa decisión, antes de tomarla, se hubiera traído aquí", ha concluido.