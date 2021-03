Flores destaca la rehabilitación integral de 428 pisos en los Pajaritos "sin caer en los errores del PP"

Para este objetivo, Flores indica en un comunicado, después de que el PP haya asegurado que el Ayuntamiento "ha abandonado" el proyecto de nuevas viviendas en Los Pajaritos, que se trabaja para lograr cofinanciación europea y de la Junta de Andalucía, y sobre la base de una rehabilitación "sostenible, viable económicamente, más rápida en su ejecución y que contribuya de la forma más efectiva posible a la mejora del entorno".

"No vamos a caer en los mismos errores del Partido Popular. La estrategia está bien definida, acordada y no se ha cambiado en ningún momento. El modelo del portavoz del PP Beltrán Pérez -que fue delegado de Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos durante el mandato de Juan Ignacio Zoido (PP)- fue tirar edificios, realojar a los vecinos en otros barrios y adjudicar obras a la baja que finalmente tuvieron problemas y demoras en su ejecución. El modelo actual fue objeto de un convenio que firmaron públicamente en 2019 el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y el arzobispo de Sevilla y presidente del Real Patronato de la Vivienda, Juan José Asenjo, y se sustenta sobre la rehabilitación integral de los edificios, permitiendo acelerar los plazos, acceder a líneas de subvenciones públicas y financiación externa e intervenir sobre el conjunto del entorno. Sin duda, se trata de un objetivo más ambicioso, que da cobertura al barrio, y no aislado a unos pocos bloques", ha abundado Flores.

Tal estrategia se divide en varias fases. La primera de ellas alcanza los 144 pisos, supone una inversión de seis millones y se ha diseñado con el objetivo de que pueda ser cofinanciada por la Junta de Andalucía a través de la convocatoria pública de Áreas de Regeneración y Renovación Urbana.

En todas ellas, se llevará a cabo una rehabilitación que incluirá reparaciones de cimentaciones y estructuras, sustitución de cubiertas de fibrocemento, reparaciones de cubiertas, sustitución de instalaciones, reparaciones de fachadas, reparaciones de la urbanización de las calles y la mejora de la urbanización espacios libres y comunes. Esta fase está ya aprobada por la Junta de Gobierno Local, con una previsión de inicio de finales de este año o comienzos de 2022.

En paralelo, el Ayuntamiento, a través de las Áreas de Bienestar Social, Patrimonio, Urbanismo y la empresa pública Emvisesa junto con el Distrito Cerro-Amate y conforme al Plan Local de Zonas Desfavorecidas y el Plan Municipal de la Vivienda, prepara una segunda fase que alcanzaría a las 284 viviendas. La estimación es que suponga un coste de 12 millones y se trabaja ya en distintas líneas de financiación. Entre otras, el Ayuntamiento va a preparar la presentación de este proyecto para los fondos europeos Next Generation.

En una tercera fase, para la que también se trabaja en varias líneas de financiación, el objetivo es completar esas 428 viviendas, incluyendo iniciativas de accesibilidad universal, mejora de la eficiencia energética en fachadas y medidas que garanticen la suficiencia energética. Esta tercera fase tendrá una inversión de 14 millones, de manera que la inversión conjunta de la rehabilitación integral ascendería a unos 32 millones.

"Beltrán Pérez revela un absoluto desconocimiento sobre las necesidades del barrio con su propuesta limitada a derribar viviendas. En cambio, la estrategia de este equipo de gobierno es seria y acordada con la Fundación Patronato de la Vivienda y con un planteamiento riguroso para captar financiación", ha concluido el delegado.