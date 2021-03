Cvirus.- Els contagis s'eleven a 270 nous casos a la Comunitat Valenciana i es notifiquen 15 morts

Així mateix, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 592.563 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies, 70.482 a Castelló, 209.125 a Alacant i 312.956 a València, mentre que 215.661 persones ja estan immunitzades.

A més, s'han registrat 15 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 7.089 persones: 776 en la província de Castelló, 2.690 en la d'Alacant i 3.623 en la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 473 persones ingressades i 114 llits UCI ocupats: 29 hospitalitzats en la província de Castelló, amb 2 pacients en UCI; 219 en la província d'Alacant, 49 d'ells en la UCI; i 225 en la província de València, 63 d'ells en UCI.

D'aquesta manera, la xifra total de positius en 384.603 persones. Per províncies, la distribució de nous positius és la següent: 39 a Castelló (39.292 en total), 73 a Alacant (144.687 en total) i 158 en la província de València (200.622). A més, continua havent-hi 2 casos sense assignar.

Des de l'última actualització s'han registrat 220 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 385.568 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 39.712 a Castelló, 144.547 a Alacant i 201.253 a València, a més de 56 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 3.409 casos actius, la qual cosa suposa un 0,86% del total de positius.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, els casos positius en residències de majors s'han reduït a 7 (1 en la província d'Alacant i 6 en la província de València), 3 centres de diversitat funcional de la província de València i 1 centre de menors, també de la província de València.

No obstant açò, no s'ha comunicat cap contagi entre residents, cinc casos entre treballadors i ha mort un resident. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 3 residències a la Comunitat Valenciana: 1 en la província d'Alacant i 2 en la província de València.

11 BROTS DE CORONAVIRUS

A més, s'han comunicat 11 nous brots des de l'última actualització. d'origen social a València de 4, 4, 3 i 3 casos; Xirivella 4 casos; Riba-roja de Túria 3 casos; Calp 4 casos; Torrent 3 casos, i la Vila Joiosa 4 casos. A més, d'origen laboral a Carlet 6 casos i Massamagrell 4 casos.