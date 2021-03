Detinguda una persona i investigades dos més pel furt de 100 tones de taronges a Picassent i Alginet

L'operació, per part de l'equip ROCA de Paiporta, s'emmarca en els servicis establits de forma permanent per la Guàrdia Civil de València per a evitar el robatori i comerç il·legal de productes del camp en explotacions agrícoles i en establiments de compra d'aquesta mercaderia.

El passat 17 de febrer de 2021 es va realitzar una inspecció enun magatzem de fruita en un polígon de Picassent, on van sol·licitar alpropietari els Documents d'Acompanyament i Traçabilitat Agrària (DATA), que havien tingut entrada en els últims dies.

Per part dels agents es van prendre les dades inscrites per ala seua posterior comprovació i es van comprovar tant les dels propietaris dels camps com les dels operadors autoritzats, així com les del camp arreplegat. Com a resultat de les comprovacions, els agents van aconseguir indicis de possibles documents falsificats i, després de contactar telefònicament amb una dona, els va assenyalar que era la propietària d'una finca juntament amb el seu marit i que el propietari i a nom de qui està expedit el document DATA havia mort a mitjan anypassat.

Els presumptes autors dels fets portaven els camps en la localitat d'Alginet i a nom del mort havia expedits 29 DATAS falses. Els agents van tornar a sol·licitar dates en l'empresa per a comprovar si aquestes persones havien seguit introduint documents falsos a nom d'altres persones en aquesta campanya i van comprovar que hi havia altres 21 expedits de forma fraudulenta a tres propietaris de diferents camps.

Identificats els presumptes autors dels fets, els agents van detindre la dona i investiguen dos homes, d'entre 31 i 65 anys i de nacionalitat espanyola, per delictes continuats de furt, falsedat documental i encobriment, amb els quals es van introduir en el mercat més de noranta-set tones de taronja sostreta i pels quals els autors haurien rebut més de 8.000 euros.

Els agents van localitzar i van immobilitzar més d'una tona i mitja de taronja de la varietat Lane Late, llista per a eixir del magatzem i la seua posterior venda de forma il·lícita, que va ser retornada al seu propietari. Les diligències instruïdes han sigut entregades al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Picassent.