La alcaldesa de Osuna celebra el convenio de la variante pero recuerda que la obra lleva casi "dos años" lista

"Hablar positivamente de esta resolución cuando hace dos años que concluyeron las obras de restitución de la vía y que esta no esté funcionando desde entonces es difícil. No obstante, nos alegramos de que se haya dado esta autorización, pero sin que caigamos en engaño, porque si bien se ha dado este paso indispensable que llevamos esperando meses a que la Junta de Andalucía haga efectivo, esto no supone que se haya firmado aún el convenio", señala la primer edil.

La resolución del asunto, según indica, está pendiente ahora de "un mero trámite administrativo basado en completar el expediente en el Ministerio de Transportes para que el convenio pueda ser firmado definitivamente por el Gobierno estatal, Adif y la Junta de Andalucía, pero esta última debe remitir al Ministerio los anexos firmados con esa autorización para que se pueda proceder a esa firma de convenio definitiva".

A tal efecto, ha pedido que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "cumpla" su palabra de firmar el mencionado convenio antes del verano. Así, ha insistido en reclamar que se resuelva el asunto "después de dos años de terminación de las obras tras el derrumbe del puente, de tanto trastorno ocasionado a las personas usuarias del tren y de tantas demandas de los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados".

DESDE 2018

Todo gira en torno a la situación suscitada después de que en octubre de 2018, las fuertes precipitaciones derribasen el puente ferroviario que cruzaba el río Blanco en el término municipal de Aguadulce, extremo por el cual quedó interrumpida la conexión por tren entre Pedrera y Osuna, actualmente cubierta mediante transbordos en autobús.

La situación llevó al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, dependiente del Ministerio de Fomento, a construir una nueva vía ferroviaria denominada como nueva variante de Aguadulce, aprovechando para ello la plataforma del Eje Transversal de Andalucía promovida tiempo atrás por la Junta de Andalucía pero en desuso.

Aunque tales obras finalizaron en abril de 2019, la entrada en servicio de la vía y la restitución de la conexión por tren entre Pedrera y Osuna están a la espera de que el Estado y la Junta de Andalucía firmen un convenio gracias al cual este tramo de 9,3 kilómetros se incorpore a la Red Ferroviaria del Estado, requisito administrativo previo esgrimido por la Administración estatal para la reanudación de las operaciones ferroviarias.

LAS NEGOCIACIONES

Las negociaciones entre ambas partes duraron meses y meses, con no pocos contactos, pesando un prolongado desacuerdo entre las administraciones estatal y autonómica respecto a los términos de la cesión, mientras el tráfico ferroviario entre Osuna y Pedrera seguía interrumpido y se sucedían las reivindicaciones de solución.

A finales de abril de 2020, ADIF y la Consejería de Fomento alcanzaron un acuerdo para la cesión de dicho tramo del Eje Transversal de Andalucía a la entidad estatal, pesando desde entonces las reclamaciones de que ambas partes firmasen un convenio al respecto para que entre en servicio la nueva variante ferroviaria y restituir así la circulación de trenes entre Osuna y Pedrera.

Ya este martes, el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía ha autorizado la firma de este convenio de cesión demanial, con el que la Junta se compromete a transmitir a ADIF el tramo de 9,3 kilómetros del Eje Transversal de Andalucía en el que fue instalada la variante ferroviaria, mientras ADIF se compromete a pagar el importe de los terrenos y de la infraestructura transferida, que se han tasado, de común acuerdo, en 33,56 millones de euros, IVA incluido.

LOS TÉRMINOS DEL CONVENIO

Estos terrenos serán transmitidos libres de cargas y gravámenes a ADIF, en el plazo máximo de un año a la firma del convenio. ADIF, de su lado, abonará a la Junta el pago de forma fraccionada, estableciéndose un primer desembolso por el 40 por ciento del importe total en el plazo de un mes tras el otorgamiento de las escrituras públicas de compraventa; otro 30% en el plazo de 12 meses después de este hito de formalización de la compraventa y, finalmente, el 30% restante en un plazo de 24 meses tras el otorgamiento de la escritura pública.

La Junta expone al respecto que el consejo rector de la Agencia de Obra Pública, ente de la Consejería de Fomento que acometió la plataforma del Eje Ferroviario Transversal, aprobó el 16 de enero de 2019 la autorización del uso temporal del tramo del eje a favor de ADIF para las actuaciones de emergencia y reposición del servicio ferroviario, mientras se tramitaba el correspondiente expediente patrimonial, pero "el Estado no lo consideró suficiente para poner en marcha los trenes", pues la Abogacía del Estado señalaba la necesidad de que mediase un título concesional.

Según la Junta, fueron estudiadas "las diferentes fórmulas jurídico-patrimoniales para la integración de dicho tramo en la Red Ferroviaria de Interés General", como requirió la empresa pública estatal, decantándose finalmente por la transmisión patrimonial de dicho tramo a favor del Estado, a cambio de una contraprestación económica a la Junta.

"Ante la complejidad de estos procesos patrimoniales", en febrero de 2020, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, y el secretario de Estado Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, acordaron en una reunión en Madrid tanto los términos del convenio, como el otorgamiento de una concesión demanial. Durante estos meses, ambas administraciones han ido "avanzando en el detalle, definición del procedimiento, cláusulas y valoración de los terrenos".

Esta concesión demanial, en cualquier caso, permite "la entrada en funcionamiento de dicha variante, en tanto en cuanto se desarrollan y completan las diferentes fases del convenio para la formalización de la transmisión patrimonial".