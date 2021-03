Joana, la "hija seria" de Silvia Abril y Andreu Buenafuente: "El colmo de dos payasos"

Se lo toman a broma, pero porque es su forma de ser. Eso sí, parece que la comedia no es algo que vaya en los genes. O, al menos, que se lo pregunten a Silvia Abril y Andreu Buenafuente, a quienes les ha salido una hija que, como explica la actriz de Padre no hay más que uno o Bajo el mismo techo, es "el colmo de dos payasos".

Sin lugar a dudas es material para monólogo. En una reciente entrevista para XL Semanal para presentar Las fantásticas Hormiguets, un libro de aventuras para los más jóvenes de la casa, la humorista ha explicado cómo llevan en casa el que les haya salido una pequeña tan poco dada a los chistes.

"Yo pensé que iba a ser mi gran aliada... ¡Y no! Nos ha salido una niña bastante exigente a la hora de reírse: el colmo de dos payasos es que nos haya salido una hija seria", explica Abril sobre la reina de la casa, nacida el 28 de noviembre de 2012 y a la que iban a poner de nombre Abril para que comenzase y acabase de la misma forma, idea que, a la vista está, descartaron finalmente.

Esta "niñadolescente" de ocho años, como la define Silvia, no para de pedirle que pare un poquito el humor de vez en cuando. "Me dice: 'Mamá, deja de hacer tonterías todo el rato'", confiesa entre bromas, así como que les ha salido bastante chivata.

El libro de Silvia Abril "está inspirado en ella y en sus tres mejores amigas, Sara, Júlia y Nerea", de las cuales la primera es "una devoralibros", pero a las otras dos "les cuesta más", de ahí que la humorista rememora con gracia que algunos días atrás estaban padres e hijas pasando un rato juntos y Joana se levantó de la cama y le dijo: "Júlia no está leyendo, solo está fingiendo que lee".

Como las niñas del libro, su hija tampoco tiene móvil inteligente todavía. "Sin móvil y sin demasiada pasión por las pantallas", añade su madre, que piensa que como Joana es hija única, lo mejor es que esté "rodeada de familia y amigos, y que disfrute de la naturaleza", como explicó en una entrevista en El Periódico.

Y por cierto que lo consigue: "La llaman Mowgli. Lleva el mismo flequillo y cuando ve un árbol tiene que trepar. Yo soy una madre poco miedosa, muy permisiva. Quiero que explore sus límites. Me gustan los niños valientes, con autoestima y seguridad".

Abril explica que aparte le gusta lo normal en otros niños y niñas de su edad, como pintar, pero si algo le pirra es que es "muy danzarina" y con sus amigas "se inventan coreografías, obras de teatro, magia...", aparte de que Joana tiene per se "una capacidad brutal de adaptación". O sea, que el gen del espectáculo ya está ahí.

"A Joana le he enseñado desde pequeña a reírse de sí misma. A un niño sin sentido del ridículo no le pueden hacer nunca daño", argumenta Abril, que reconoce que al haber sido víctima de insultos por "ser gordita" cuando era pequeña y a la que llamaban "niño" dejándole sin poder pasar al baño de niñas en el colegio, ahora a su hija intenta "inculcarle también la empatía".

Abril, que tiene 49 años, y Andreu, de 56, se enamoraron en 2007, después de llevar bastante tiempo trabajando juntos, pero su edad no fue un impedimento para tener una hija, aunque al principio "no había manera". Tras cuatro años y varios especialistas después, no se quedaba embarazada.

"Yo tenía una edad, pero eso no tiene que ser un problema definitivo", explica ahora con resignación, así como que gracias a una amiga conoció al psiconeuroinmunólogo Xevi Verdaguer quien descubrió que una intolerancia al gluten estaba afectando a su sistema reproductivo. Fue eliminarlo de la dieta y al mes ya estaban esperando a Joana.

Eso no le ha impedido a la humorista sin embargo reflexionar sobre ser madre: "La maternidad me colocó en un lugar de sombra. Todo pasaba por delante de mí. De repente, debes luchar por un espacio que te arrebatan los hijos. Dejé la lectura y tantas otras cosas. A la vez, su amor nos ha nutrido. Pero, ahora que es autónoma, estoy rescatando con Andreu nuestra relación de pareja de antes de tenerla".

Por eso, quizá, no ha visto mermado su amor: "Yo lo admiraba mucho, me hacía mucha gracia, y se convirtió en mi jefe... ¡Y ya! Al cabo de unos años, ¡ostras!, nos enamoramos. Y llevamos catorce años juntos. ¡Qué fuerte! Y voy a decir algo muy repipi: cada año quiero más a este hombre. Estoy muy enamorada de Andreu".