Cvirus.- El Consell aprova 15 milions d'ajudes directes per al sector transporte discrecional de viatgers

Puig ha realitzat aquest anunci després de presidir la comissió de seguiment sobre les ajudes als sectors més afectats per la crisi de covid-19, segons han destacat fonts de la Generalitat.

Sobre aquest tema, ha destacat que a la Comunitat Valenciana hi ha uns 2.500 autobusos pertanyents a més de 200 empreses, moltes d'elles pimes, que "en aquests moments estan una situació molt difícil perquè no hi ha activitat turística".

Per açò, amb aquestes noves ajudes, a proposta de la Conselleria de Mobilitat, es pretén "fer front al problema molt greu de solvència" que pateixen. Puig ha assenyalat que en la pròximes setmana es publicarà el decret.

A més, Ximo Puig ha destacat que ja s'han concedit 635 préstecs bonificats de la línia Horeca de l'IVF, orientada especialment a autònoms i autònomes, pimes i micropimes dels sectors de l'hoteleria, la restauració, el turisme i l'oci dins del pla Resistir.

Sobre aquest tema, ha explicat que fins ara autònoms i autònomes i pimes interessades en aquesta línia, dotada amb 50 milions d'euros, podien sol·licitar préstecs bonificats d'entre 15.000 i 750.000 euros. No obstant açò, a partir d'ara, la quantia màxima s'eleva fins a 1.000.000 d'euros.

A més, també s'han modificat les quanties dels trams no reemborsables, de manera que s'amplia el percentatge d'ajuda directa per als crèdits de major quantia. D'aquesta manera, abans la quantia màxima d'ajuda no reemborsable estava xifrada en 60.750 euros i abastava els següents trams: 15.000 - 30.000 euros (30 %); 30.000 - 250.000 euros (15 %); 250.000 - 500.000 euros (5 %) i 500.000-750.000 euros (2,5 %).

Amb les novetats introduïdes ara, la quantia màxima d'ajuda no reemborsable ascendeix a 140.500 euros amb els següents trams: 15.000 - 30.000 euros (30 %); 30.000 - 250.000 euros (20 %); 250.000 -500.000 euros (15 %) i 500.000 -1.000.000 euros (10 %).

El nou percentatge de trams, que inclou més ajuda directa per a totes les franges excepte per a la inferior, s'aplicarà retroactivament a les empreses que ja hagen sol·licitat el préstec i se'ls haja concedit atenent al càlcul anterior.