Vox avisa de "amenazas" para aprobar el presupuesto municipal de 2021 que no apoyará y aboga por prorrogarlo

En una rueda de prensa, junto al concejal de Vox, Rafael Saco, la portavoz ha declarado que "el problema no es Vox, sino este gobierno absolutamente ineficaz, que demuestra su incapacidad de gestión". "Chantajes y miedo, ni uno", ha enfatizado, para declarar que "Vox no apoyará este presupuesto porque no es la solución para la ciudad, sino el problema", al tiempo que ha criticado que no reciban llamadas del gobierno local para negociar.

En este sentido, ha comentado que le parece "bien" que el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes (PP), "empiece a negociar con el resto de grupos", si bien ha manifestado que "hay que tener poca seriedad para que en el mes de abril sin un presupuesto aprobado insinuar que algunos de los problemas de la ciudad van a ser por culpa de dos concejales de 29, por no ser capaces de apoyar el presupuesto", que ha calificado de "malo para la ciudad".

Así, ha pedido al alcalde, José María Bellido (PP), que "rectifique" y "ponga orden en el gobierno", a la vez que ha defendido que "no va a pasar nada por que el presupuesto entre en vigor en julio", dado que "se pueden hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para que los temas importantes salgan adelante, no cinco millones de euros para Participación, tres millones para Mayores y 2,5 millones para publicidad", entre otras cifras citadas.

"Vox es de fiar, pero no somos fáciles, porque exigimos", ha justificado Badanelli, quien ha abundando que "no va a haber más cheques en blanco".

Además, ha dicho que "el manoseo de la base logística del Ejército de Tierra por todos los partidos, excepto Vox, es repugnante y peligroso", a lo que ha apostillado que "el que ose usar la base como arma arrojadiza lo pagará en donde más le duele a los partidos tradicionales, en las urnas", subrayando que "Vox va a estar siempre al lado de cualquier planteamiento que haya que hacer en pro de la base y nunca entraremos en debates estériles".

"ABSOLUTO DESASTRE Y CAOS"

Tras apuntar que "no hay días sin sobresaltos" con "el nuevo descubrimiento de un contrato que puede ser legal, pero poco ético" en el Instituto Municipal de Turismo (Imtur), Badanelli considera que ello "demuestra el absoluto desastre y el caos en el que está la gestión turística desde hace dos años".

Ante ello, ha insistido al alcalde que "asumas las competencias en Turismo y ponga orden en el Imtur, porque las situaciones que se viven llevan a la ruina a la ciudad", a lo que ha agregado que "no se entiende por qué Bellido mira para otro lado con los errores y el desastre de Cs y parece darle igual que las consecuencias de las acciones de Albás estén arrastrando al gobierno". Para ella, "es una dejación de responsabilidad que no tome cartas en el asunto".

Según ha expuesto, "en el gobierno de Bellido ya ha dimitido un 20% de concejales y va a pasar a la historia como el gobierno de más cambios, por ahora", a la vez que ha añadido que "es posible que después de la comisión de investigación Torrejimeno o Gómez Calero tengan que irse".

En palabras de la edil de Vox, "no se ha hecho nada con las parcelaciones, con Caballerizas, ni el convento Regina, ni las licencias de Urbanismo, ni el Templo Romano, ni el Alcázar de los Reyes Cristianos, ni la Pérgola, ni el Plan Turístico", entre otros aspectos que ha citado, como el hecho de tener "más listas de espera que nunca" en Servicios Sociales "en el peor momento histórico de la ciudad".

Asimismo, ha señalado que su grupo se abstuvo en el acuerdo de remanentes, "pero parece que ahora el gobierno se plantea dar ayudas directas" a los sectores afectados de la Judería, cuando Vox lo propuso hace seis meses. "¿Por qué no escuchan a Vox?", ha cuestionado su portavoz, asegurando que "parece que la ciudad está abandonada", y ha preguntado "a qué se dedica Bellido".