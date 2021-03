ColourPop lanza una colección inspirada en 'Lizzie McGuire' y cumple el sueño de todo 'millennial'

Después del chasco que los millennials nos llevamos al saber que al final no habrá ningún reboot de Lizzie McGuire, habíamos perdido cualquier esperanza de ver algo relacionado con una de nuestras series favoritas de nuestra infancia. Sin embargo, parecen que se han alineado los astros y nuestros deseos se han hecho realidad gracias a ColourPop.

La marca de maquillaje ha aliado con Disney Channel para sacar una colaboración con todo lo que podríamos desear. La colección saldrá a la venta el 26 de marzo y con tan solo ver el packaging, sabemos que va a ser un éxito.

Y es que con solo verla dan ganas de ponernos el chandal de terciopelo, agarrar el bote de purpurina, la ropa tie-dye y revivir nuestros recuerdos a través de esta colaboración.

La estrella de la colección es sin lugar a dudas la paleta de sombras de ojos What Dreams Are Made Of , con colores púrpuras, lilas, rosas y amarillos brillantes que nos recuerdan al alegre alter ego animado de Lizzie.

Si hubo un producto de maquillaje que gobernó en los 2000, fue sin duda el brillo de labios. Combinando las tendencias actuales con la nostalgia de esta década, los gloss de la colección cuentan con una fórmula que rellena los labios con un nostálgico sabor a chicle.

Continuando con los productos para los labios, la colaboración también incluirá el exfoliante Bubblegum Pop Lippie, formulado con azúcar y manteca de karité para una exfoliación perfecta.

Uno de los de los artículos más interesantes son los geles con brillo Gliterally Obsessed, que también han sido muy populares otras colaboraciones anteriores como la de Sailor Moon. Esta vez, encontramos Sing to Me Paolo, un ópalo blanco con brillo arco iris brillante, y Get a Grip!, un rosa chicle con purpurina de colores.

Los últimos productos que aparecen son dos coloretes en polvo. Uno es un rubor rosa chicle y el segundo un rosa fuerte, ambos con un subtono frío y acabado satinado.

Los precios de las colecciones ColourPop x Lizzie McGuire aún no se han anunciado pero, a juzgar por colaboraciones anteriores, serán más asequibles, así que es hora de ir programando las alarmas para el viernes.