Madrid, Andalucía, Galicia, Murcia y las Castillas ponen pegas a las restricciones adicionales que plantea Darias para Semana Santa

Antes incluso de que se les plantee formalmente, seis comunidades autónomas han rechazado o cuestionado este miércoles el endurecimiento de las medidas de cara a Semana Santa que está previsto que plantee la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en el Consejo Interterritorial de esta tarde para hacer frente al aumento de contagios, justo a las puertas de las primeras vacaciones del año. Entre ellas, adelantar el cierre de la actividad económica y comercial a las 20 horas y prohibir los movimientos entre provincias, aunque estén dentro de una misma comunidad.

Los presidentes de la Comunidad de Madrid, Andalucía , Galicia y Castilla y León, Murcia -todos del PP- y el de Castilla-La Mancha -del PSOE- se han manifestado contrarios a unas medidas de este tipo poco antes del inicio de la reunión.

El gallego Alberto Núñez Feijóo se ha opuesto particularmente a limitar los movimientos entre provincias y ha pedido a Gobierno que asegure que se cumple el cierre perimetral autonómico antes de extenderlo a las provincias. "Es evidente que hay personas de otras comunidades que están moviéndose a otros lugares como es Galicia Portugal", ha advertido Feijóo, que ha apuntado que "antes de meter más restricciones a la movilidad", se "debe cumplir el criterio de la restricción del cierre perimetral" autonómico.

En un sentido similar, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha apuntado que más que tomar nuevas medidas, hay que asegurar que se cumplen las que están vigentes. Ha apostado por que, "buenas o malas", las decisiones se tomen "entre todos", que haya "una sola" para todo el país y que "no se maree". "Me consta que el Ministerio del Interior va a hacer un esfuerzo extraordinario", ha dicho sobre el planteamiento de Darias y ha advertido de que "no puede ser que el esfuerzo del 99% se malogre por el incumplimiento de una inmensa minoría, tanto si es española como si es francesa".

La madrileña Isabel Díaz Ayuso, presidenta de una comunidad uniprovincial y destino preferente de franceses en las últimas semanas, ha rechazado de plano la posibilidad de cerrar toda actividad económica no esencial a las ocho, tres horas antes de las 23, la hora a la que, por ejemplo, pueden estar abiertos los restaurantes en Madrid. Según ha advertido, lo que haría una medida así sería "trasladar las cenas a los domicilios, porque se cierra la hostelería" y sería un duro golpe par restaurantes, locales de ocio, cines teatros, "que dispararía el paro".

Tampoco el presidente andaluz cree conveniente adelantar el toque de queda a las 20 horas o el cierre de la actividad no esencial. "No es necesario ahora mismo reducir los horarios de la hostelería, la restauración y la actividad no esencial", ha dicho Juanma Moreno, que ha recordado que "le rogamos al Gobierno que nos permitiera imponer el toque a las 20.00 horas para hacerlo coincidir con el cierre de la hostelería y, sin embargo, no fue atendido, cuando la incidencia era cuatro y cinco veces superior" a la de ahora.

En el caso del castellanoleonés Alfonso Fernández Mañueco, su posición supone un cambio con respecto a lo que había manifestado a primera hora su vicepresidente, de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha apuntado que no le parecía mal adelantar el toque de queda a las 20 horas, puesto que esto es algo que ya quiso hacer Castilla y León y el Gobierno central recurrió ante el Constitucional.

Horas después, el presidente castellanoleonés ha criticado al Gobierno por "improvisar" con las medidas para Semana Santa y ha pedido "criterios comunes" que puedan ser adaptados por cada autonomía en función de sus datos epidemiológicos.

"La cuestión no sería adelantar el toque de queda a las ocho, sino ver, estudiar cada región y en función de los datos", ha apostillado, convencido de que "no se puede ir improvisando", ha dicho Mañueco.

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho no tener constancia oficial de la propuesta de Sanidad para adelantar el cierre de la actividad a las 20 horas, pero ha apuntado que las medidas actuales "son proporcionales a la situación para contener la llegada de esta cuarta ola, con el toque de queda a las 22.00 horas y la limitación de cuatro personas en las mesas y reuniones".